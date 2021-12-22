Очередь из 2000 фур образовалась на "Верхнем Ларсе"

22 декабря 2021, 09:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Водители примерно двух тысяч большегрузных машин ожидают на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии отмены запрета на проезд по Военно-Грузинской дороге.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 декабря спасатели ввели запрет на проезд машин по Военно-Грузинской дороге из-за непогоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

На КПП "Верхний Ларс" скопилось около двух тысяч большегрузов, водители которых ожидают возобновления движения по Военно-Грузинской дороге, ежедневно число машин в очереди возрастает примерно на 500 грузовиков, привело вечером 21 декабря News.am слова таможенного атташе Армении на КПП "Верхний Ларс" Арама Тананяна.

По данным управления МЧС по Северной Осетии, Военно-Грузинская дорога остается закрытой для всех видов транспорта. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств <…> запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 19 часов 30 минут 19 декабря 2021 года до особого распоряжения", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

При этом на сайте управления МЧС по Северной Осетии к 09.00 мск 22 декабря нет информации о скоплении большегрузов на КПП "Верхний Ларс".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" в 09.00 мск 22 декабря, дорога на въезде в Россию из Грузии свободна, на самом КПП также нет машин. На выезде из России видно скопление грузовиков. При этом на самом КПП автомобилей нет. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег при температуре воздуха -16 градусов, скорость ветра составляет 2 метра в секунду. В ночь на 23 декабря также ожидается снегопад, температура понизится до -17, скорость ветра останется прежней Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".