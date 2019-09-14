Южная Осетия открыла границу с Грузией для машины скорой помощи

14 сентября 2019, 19:46

Один из пунктов пропуска на границе Южной Осетии был временно открыт для перевозки в Грузию на лечение местной жительницы. Закрытие пропускных пунктов создает критические гуманитарные условия для населения, заявили в МИД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября на встрече в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты в Эргнети представители Грузии потребовали, чтобы Южная Осетия открыла границу для передвижения жителей приграничных районов. Представители Южной Осетии заявили, что готовы это сделать, если Грузия пойдет на уступки.

Южная Осетия закрыла границу с Грузией на неопределенное время, заявил 9 сентября Комитет Госбезопасности Южной Осетии. Причиной закрытия пунктов пропуска было названо нагнетание напряженности со стороны официального Тбилиси в связи с обустройством нескольких грузинских блокпостов у границы.

Сегодня пропускной пункт у города Ахалгори (осетинское название города – Ленингор) временно открылся для машины скорой медицинской помощи. Скорая помощь доставила на территорию, контролируемую Грузией, женщину 1964 года рождения с сердечным приступом. При этом контрольно-пропускной пункт остается закрытым для местных жителей, сообщает «Первый канал Грузии».

С заявлением по поводу критических гуманитарных условиях для населения, проживающего в районе границы, сегодня выступил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди. Константиниди назвал решение южноосетинской стороны о закрытии границы незаконным, добавив, что оно в первую очередь создает проблемы для жителей Южной Осетии. По словам Константиниди, большая часть местного населения закупает продовольствие и медикаменты на территории, контролируемой Грузии.

В своем заявлении представитель грузинского МИДа обратился в связи со сложившейся ситуацией к властям России. «Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию выполнять свои международные обязательства и конструктивно включиться в Женевские международные переговоры для решения проблем безопасности и гуманитарных проблем пострадавшего в результате конфликта населения», - заявил Константиниди, добавив, что решение о закрытии пропускных пунктов МИД Грузии расценивает, как «часть целенаправленной политики оккупационного режима по дестабилизации ситуации на месте путем различных агрессивных действий и провокаций», передает агентство «Новости-Грузия».

Информации на сайте Службы госбезопасности Южной Осетии об открытии границы Южной Осетии с Грузией, по данным на 19.45 мск 14 сентября, нет.

3 июля "Кавказский узел" одновременно с международной правозащитной организацией Amnesty International опубликовал доклад "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии". Ограничения на переход границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, они не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе. Правозащитники назвали бордеризацию главным фактором антироссийских протестов в Грузии. ОБСЕ поддержала Грузию, выступив против бордеризации.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. О предшествовавших этому боевых действиях рассказывается в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".