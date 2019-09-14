Южная Осетия отказалась открыть границу с Грузией после встречи в Эргнети

14 сентября 2019, 04:22

Грузия не согласилась убрать блокпост в районе села Цнелис, но потребовала, чтобы Южная Осетия открыла границу для передвижения жителей приграничных районов, рассказал представитель Службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе. Южнооосетинской стороной будут предприняты меры по снятию напряженности, если Грузия пойдет на уступки, заявил глава делегации Южной Осетии Егор Кочиев.

Как писал "Кавказский узел", в южноосетинском парламенте назвали неприкрытым актом агрессии и нарушением Грузией границы возведение грузинскими военными блокпоста в районе села Цнелис, 2 сентября Генпрокуратура сообщила о том, что возбуждено уголовное дело о нарушении границы. Новый полицейский пост расположен у села Чорчана, на эту территорию распространяется грузинская юрисдикция, заявила Служба госбезопасности Грузии. В свою очередь, южноосетинские силовики установили свой блокпост на расстоянии менее двух километров от спорного грузинского поста. МВД Грузии сочло это принуждением к демаркации границы. ОБСЕ поддержала Грузию, выступив против бордеризации.

Вопрос о ситуации границе в районе села Цнелис стороны обсудили на встрече в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты в Эргнети 13 сентября, передает Interpressnews.

«Мы подчеркнули то обстоятельство, что стандартный полицейский пост продолжит функционировать в обычном режиме, и его назначением будет обеспечение безопасной обстановки на месте. В то же время мы категорически потребовали прекращения любой незаконной активности на территории, контролируемой центральными властями", - цитирует заместителя директора аналитического департамента Службы госбезопасности Ираклия Антадзе издание.

Глава департамента также сказал, что на встрече был поднят вопрос о открытии границы южноосетинской стороной. "К сожалению, их позиция по этому пункту также не является конструктивной", - констатировал Антадзе.

Южная Осетия закрыла границу с Грузией на неопределенное время, заявил 9 сентября Комитет Госбезопасности Южной Осетии. Причиной закрытия пунктов упрощенного пересечения границы с Грузией было названо нагнетание напряженности со стороны официального Тбилиси.

Положительным результатом встречи стало то, что все участники встречи согласились, что диалог по этому вопросу необходимо продолжать, отметил он.

Грузинская сторона не соглашается снять пост, ссылаясь на то, что он никому не угрожает и там находится ограниченное количество полицейских, сообщает со ссылкой на главу южноосетинской делегации Егора Кочиева агентство "РЕС".



"Снятие грузинского полицейского поста и вывод вооруженных сил Грузии с территории Южной Осетии в районе села Цнелис... решит сложившуюся проблему", - заявил Кочиев, По его словам, если грузинская сторона пойдет на уступки в этом вопросе, то "с осетинской стороны будут предприняты соответствующие меры по снятию напряженности".

Закрытие границы государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили оценила это как прямое давление на население.

Жертвами и заложниками закрытия границы является население, в основном жители села Ахалгори, большинство которых этнические грузины, сказала Цихелашвили . "Фактически происходит полная изоляция", - заявила она 11 сентября в эфире телеканала "Имеди". "Блокировка прохода стала очень сложной повседневной задачей для жителей Ахалгори, и не только для них, поскольку их передвижение связано с их жизненными потребностями", - сказала Цихелашвили.