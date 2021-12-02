Армянские предприниматели призвали продлить эмбарго на импорт турецких товаров

02 декабря 2021, 19:36

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Запрет на импорт товаров из Турции следует продлить еще на пять лет, заявили Союз предпринимателей "Манташев", Ассоциация ресторанов Армении и Союз компаний передовых технологий в обращении к Николу Пашиняну. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Армении поддержали эту инициативу, указав, что принципиально отказались от турецких товаров.

Предприниматели предложили полностью запретить торговлю турецкими товарами

Авторы обращения указали, что со времени введения эмбарго, то есть с 1 января, отечественные производители во многих сферах увеличили объем своего производства и создали новые рабочие места. Снятие запрета поставить эти компании в тяжелое положение и позволит конкурентам из Турции и импортерам турецких товаров вновь захватить армянский рынок, считают авторы обращения к премьер-министру Николу Пашиняну.

Сторонники отмены эмбарго утверждают, что турецкие товары завозятся в Армению в прежнем объеме, просто с поддельными сертификатами страны-производителя. Авторы обращения оспорили этот аргумент. "Заявления об изменении сертификата страны-производителя необоснованны. Нет никаких доказательств этого и нет конкретной статистики по этому поводу", - говорится в обращении предпринимателей, переведенном корреспондентом "Кавказского узла". Они добавили, что подделка сертификата уголовно наказуема.

Предприниматели предложили помимо продления запрета на импорт турецких товаров еще на пять лет ввести дополнительные санкции на ввоз и потребление товаров турецкого происхождения. "Мы предлагаем кроме таможенных запретов ввести запрет и на продажу турецких товаров. Таким образом, разные незаконные пути для импорта этих товаров станут бессмысленными, потому что в конечном итоге их невозможно будет реализовать", - говорится в обращении. Еще одна их инициатива - запретить товары, произведенные под торговыми марками турецких компаний вне зависимости от страны производства.

При этом предприниматели считают, что армянская экономика от эмбарго не пострадала - турецкие товары быстро были замещены местными или завезенными из третьих стран. Авторы обращения также попросили учесть моральную сторону вопроса, поскольку "как во время осенней войны в Арцахе (Нагорном Карабахе. - Прим. "Кавказского узла") в 2020 году, так и в контексте нынешнего обострения на государственной границе Армении Турция оказывает азербайджанским войскам материальную и моральную поддержку в совершении преступлений против Армении и армянского народа".

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. Они привели к утрате непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой контроля над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, линия которой не определена со времен распада СССР. В мае между Арменией и Азербайджаном разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями. Подробнее о пограничном конфликте говорится в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении", а о новом обострении карабахского конфликта - в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Правительство выступило за эмбарго

Эмбарго вводилось 1 января на полгода, а затем продлялось еще на шесть месяцев. Вероятнее всего, запрет будет продлен еще раз, сообщил сегодня в парламенте вице-премьер Армении Мгер Григорян. "С точки зрения намерений и потенциального голосования, я с уверенностью могу сказать, что на данный момент общий настрой направлен на продление запрета", - процитировало выступление Григоряна в Национальном Собрании армянское издание Arka.

По данным на сайте Статистической службы Армении, объем импорта турецких товаров сильно сократился уже в 2020 году - с 268,1 миллиона долларов США, как это было в 2019-м, до 90 миллионов. В основном импортировались одежда, оборудование системы отопления, нефть и нефтепродукты, химические товары, недрагоценные металлы, цитрусовые.

Власти могут предотвратить вызванный эмбарго рост цен, считает экономист

Эмбарго на импорт турецких товаров может положительно сказаться на армянском рынке из-за маленьких его объемов и потому, что это стимул для внутренних производств, считает преподаватель ереванского филиала РЭУ имени Плеханова, экономист Ашот Тевикян.

Он указал и на обратную сторону эмбарго - возможный рост цен. "Турецкие товары дешевые, но по качеству они сильно уступают местным, особенно касательно сельхозпродукции", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Тевикян.

В этой ситуации государство, по мнению экономиста, может поддержать отечественного производителя и сдержать рост цен. Для этого, как он отметил, могут существовать разные механизмы, в том числе пересмотр политики либерального рынка. "Во всем мире существуют механизмы, которые применяются при инфляции. В Армении эти институты пока не состоялись. Правительство может стимулировать и поддерживать тех производителей, которые дают возможность устанавливать более справедливые цены. Таким производителям может быть дано больше возможностей при государственных закупках, им могут быть предоставлены льготы, дополнительные преференции, можно способствовать их логистике. Государство может выполнять некие менеджерские функции и помочь в экспорте товаров отечественных производителей", - отметил экономист.

Покупатели принципиально отказываются от турецких товаров

Некоторые турецкие сельхозпродукты, в частности, цитрусовые, все же поступают на армянский рынок, но под видом египетской продукции, указал корреспонденту "Кавказского узла" продавец с одного из ереванских рынков Артак Сардарян. По его словам, египетские марки наклеивают на турецкую продукцию в Грузии.

Сардарян также отметил, что после введения эмбарго вырос поток продуктов из Ирана - огурцов, помидоров, грейпфрутов, апельсинов, мандаринов, лимонов. "Они вкуснее, но дешевле турецких продуктов, которые импортируются под видом египетских. Только у иранских товаров нет товарного вида", - добавил продавец.

До запрета на импорт турецких товаров, как отметил Артак Сардарян, турецкие продукты на армянском рынке всегда были намного дешевле местных. "В принципе, поэтому и завозят их. Если бы у нас в стране цены не так сильно поднимались, никто из Турции не пожелал бы ничего завозить", - пояснил продавец.

Он привел в пример турецкие помидоры, которые были вдвое дешевле местных, однако куда хуже по качеству. "Турецкие помидоры невозможно есть. Армянские продукты сохраняют свое качество, поэтому они намного дороже и их экспортируют в больших объёмах, вплоть до того, что на местном рынке появляется дефицит, который и пополняют такими некачественными продуктами. Например, армянский картофель вывозят в Россию, в Армению из-за нехватки картофеля импортируют намного менее качественный белорусский", - рассказал Сардарян.

На дороговизну армянских товаров посетовала и жительница Армавира Ани Петросян. "Кроме этого, материалы привозятся из той же Турции, пошив только армянский", - указала корреспонденту "Кавказского узла" Петросян. Нуне Аракелян тоже старается не покупать турецкое. "Да, армянские намного дороже, но я предпочитаю именно наше местное производство", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Еревана Вазген Абрамян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что приветствует продление эмбарго и сам лично старается не покупать ничего турецкого. "Если есть отечественное производство, предпочитаю покупать армянское, а если нет, то покупаю товары других стран, но никак не турецкие", - отметил он.

Сергей Гараян в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" отметил, что товары покупает с учетом цены и качества. 'Но с недавних пор 10-процентную фору даю армянским товарам при равных условиях, и то, если разница в цене не более 10 тысяч драмов", - отметил Гараян. Ереванец Давид Степанян тоже турецкие товары не покупает принципиально. "Предпочитаем армянские, но только если качественные. В противном случае покупаем китайские товары или из других стран", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". "В доме у нас турецкого нет вообще, и это принципиально. Покупаем товары производства Шри Ланки, Индонезии, Бангладеша в основном. В Армении есть возможность покупать очень качественную одежду по низким ценам, если не гоняться за брендами", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Еревана Айк Оганян.

Житель Степанакерта Дмитрий Бецков тоже рассказал о приниципиальном отказе от покупки турецких товаров. "Как альтернатива, есть Китай, а если повезет, и вовсе предпочитаю европейские или американские товары. Но у нас есть и отечественные производители, их тоже никто не отменял", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Бецков. Отказ от турецких товаров практикуется и в диаспоре. "Иногда доходит до абсурда. Летом носки не могла себе найти нужного размера и состава, чтобы не были турецкого производства. В итоге заказала из Еревана местного производства. В России турецкий товар считается качественным и мне очень сложно бывает объяснить, почему я предпочитаю бангладешский или индонезийский товар, которые уступают по качеству. Всегда продавцам объясняю, что это у меня национальное", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Москвы Марина Эйрамджянц.

Новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана публикуются "Кавказским узлом" на странице "Ереван и Баку делят границы", а о событиях в зоне карабахского конфликта - на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".