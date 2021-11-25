Желающие присутствовать на открытом заседании по иску Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* в Верховном суде России . Скриншот сообщения https://t.me/polniypc/282

25 ноября 2021, 11:38

Участники пикетов в поддержку "Мемориала"* задержаны в Москве

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали активистов Ольгу Бакст и Алексея Беленкина, которые вышли на пикеты около здания Верховного суда России, где сегодня начался процесс по иску о ликвидации "Международного Мемориала"*.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 ноября Верховный суд России уведомил "Международный Мемориал"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*) о том, что Генпрокуратура подала иск об его ликвидации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента.   Заседание по делу о ликвидации "Международного Мемориала"* в Верховном суде России было запланировано на 11.00 мск 25 ноября. В соцсетях ведется трансляция заседания.

Юристы организации подали ранее ходатайства о проведении слушания в открытом режиме, чтобы на заседание пустили всех желающих. Следить за текстовой трансляцией на русском языке можно в Telegram-канале и на странице в Twitter. Видеотрансляция из зала суда будет вестись на странице мероприятия в Facebook "Прокуратура vs #МыМемориал: попытка ликвидации". На английском языке текстовая трансляция  будет вестись на странице в Twitter, видео трансляция - на англоязычной странице в Facebook.

В Москве около здания Верховного суда, где проходят слушания по иску прокуратуры о ликвидации "Мемориала"*, задержана участница пикета, сообщила сегодня "Медуза"** в своем Telegram-канале.

Силовики задержали активистку Ольгу Бакст, которая стояла с плакатом с надписью: ""Спасибо, "Мемориал"*, что помнишь о нас", передало на своем сайте "ОВД-Инфо"** со ссылкой на сотрудницу "Мемориала"* Ольгу Лебедеву.

Второй задержанный – Алексей Беленкин, который хотел развернуть плакат "Мы — "Мемориал"*, но полицейские отвели его в автозак до того, как он это сделал, информировало "ОВД-Инфо"** в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, юристы и журналисты отметили, что закрытие "Мемориалов"* нанесет серьезный урон защите прав человека на Северном Кавказе. 12 ноября на сайте Change.Org была опубликована петиция в поддержку "Международного Мемориала"* и правозащитного центра "Мемориал"*, по данным на 11:35 мск 25 ноября ее подписали около 105 тысяч человек . Кто еще выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

"Кавказский узел" также писал, что прокуратура Москвы 8 ноября подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 23 ноября на предварительном заседании представитель истца не смог пояснить, на основании чего проводилась прокурорская проверка организации. Суд назначил следующее заседание на 29 ноября. 

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов", а новости о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* – на странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Примечание:

"Учредители "Мемориала"* подвергли критике позицию прокуратуры Москвы", "Суд по иску о ликвидации "Мемориала"* начался в Москве", "Журналистки в Краснодаре выступили против закона об иноагентах".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 ноября 2021, 13:02

25 ноября 2021, 12:55

  • "Азерсу" отчиталось о водоснабжении Кельбаджара

    Сотрудники азербайджанской компании "Азерсу" завершили ремонт 27-километрового водопровода в Кельбаджар, водоснабжение города возобновлено, сообщила компания. В Кельбаджаре, перешедшем под контроль Азербайджана после карабахской войны, живет небольшое число жителей, отметил социолог Аваз Гасанов.

25 ноября 2021, 12:40

25 ноября 2021, 11:30

25 ноября 2021, 10:58

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи