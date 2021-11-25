Участники пикетов в поддержку "Мемориала"* задержаны в Москве

25 ноября 2021, 11:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали активистов Ольгу Бакст и Алексея Беленкина, которые вышли на пикеты около здания Верховного суда России, где сегодня начался процесс по иску о ликвидации "Международного Мемориала"*.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 ноября Верховный суд России уведомил "Международный Мемориал"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*) о том, что Генпрокуратура подала иск об его ликвидации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Заседание по делу о ликвидации "Международного Мемориала"* в Верховном суде России было запланировано на 11.00 мск 25 ноября. В соцсетях ведется трансляция заседания.

Юристы организации подали ранее ходатайства о проведении слушания в открытом режиме, чтобы на заседание пустили всех желающих. Следить за текстовой трансляцией на русском языке можно в Telegram-канале и на странице в Twitter. Видеотрансляция из зала суда будет вестись на странице мероприятия в Facebook "Прокуратура vs #МыМемориал: попытка ликвидации". На английском языке текстовая трансляция будет вестись на странице в Twitter, видео трансляция - на англоязычной странице в Facebook.

В Москве около здания Верховного суда, где проходят слушания по иску прокуратуры о ликвидации "Мемориала"*, задержана участница пикета, сообщила сегодня "Медуза"** в своем Telegram-канале.

Силовики задержали активистку Ольгу Бакст, которая стояла с плакатом с надписью: ""Спасибо, "Мемориал"*, что помнишь о нас", передало на своем сайте "ОВД-Инфо"** со ссылкой на сотрудницу "Мемориала"* Ольгу Лебедеву.

Второй задержанный – Алексей Беленкин, который хотел развернуть плакат "Мы — "Мемориал"*, но полицейские отвели его в автозак до того, как он это сделал, информировало "ОВД-Инфо"** в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, юристы и журналисты отметили, что закрытие "Мемориалов"* нанесет серьезный урон защите прав человека на Северном Кавказе. 12 ноября на сайте Change.Org была опубликована петиция в поддержку "Международного Мемориала"* и правозащитного центра "Мемориал"*, по данным на 11:35 мск 25 ноября ее подписали около 105 тысяч человек . Кто еще выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

"Кавказский узел" также писал, что прокуратура Москвы 8 ноября подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 23 ноября на предварительном заседании представитель истца не смог пояснить, на основании чего проводилась прокурорская проверка организации. Суд назначил следующее заседание на 29 ноября.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов", а новости о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* – на странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.