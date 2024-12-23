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05:07, 23 декабря 2024

Ингушетия оказалась худшей в итоговом рейтинге по социальной и экономической ситуации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В рейтинге по социальной и экономической ситуации в целом в регионах России за 2024 год последнее место заняла Ингушетия.

Рейтинг регионов России по социальной и экономической ситуации за 2024 год опубликовало сегодня, 23 декабря РИА "Новости".

В итоговой за год рейтинг включены данные о качестве жизни в регионах, их социально-экономическом положении, материальном благополучии населения и ситуации на рынке труда. Рейтинговый балл в исследовании является средним арифметическим баллов, которые в 2024 году получили регионы по различным показателям.

Среди регионов юга России лишь один вошел в первую десятку по стране. Это Краснодарский край, набравший по итогам года 65,27 балла и занявший восьмое место.

Чуть хуже ситуация в Ростовской области (12 место), которая набрала 63,26 итоговых балла. Значительно ниже в рейтинге находится Волгоградская область (29 место) с 56,62 итоговых балла. Ставропольский край (53,33 балла) оказался на 40 месте рейтинга, Адыгея (48,49 балла) - на 57 месте, Астраханская область (46,15 балла) - на 65 месте, Дагестан (40,26 балла) - на 73 месте, Кабардино-Балкария (37,49 балла) - на 75 месте, Чечня (36,31 балла) - на 77 месте, Северная Осетия (35,52 балла) - на 79 месте, Калмыкия (34,87 балла) - на 80 месте, Карачаево-Черкесия (31,12 балла) - на 81 месте, Ингушетия (24,99 балла) - на последнем, 85 месте.

Первое место рейтинга заняла Москва, набравшая 86,48 итоговых балла.

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Автор: "Кавказский узел"

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