Начался суд по иску о ликвидации "Международного Мемориала"*

25 ноября 2021, 11:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Верховном суде России началось открытое заседание по иску Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"*.

Как сообщал "Кавказский узел", Верховный суд России 11 ноября уведомил "Международный Мемориал"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*) о том, что Генпрокуратура подала иск о ликвидации организации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Процесс по делу был назначен на 11.00 мск в Верховном суде России.

Заседание по иску Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* началось с опозданием, следует из сообщения, опубликованного в 11.29 мск в Telegram-канале Правозащитного центра "Мемориал"*.

"Вошла судья Назарова. Начинается", - сказано в сообщении.

До начала заседания у Верховного суда собралось несколько десятков человек. "Заседание открытое! Юристы уже в здании", - проинформировал Правозащитный центр "Мемориал"* в 10.51 мск. Представителей СМИ, которые аккредитовались на заседание, в суд пустили, но попросили не снимать судью и сотрудников крупным планом, говорится также в сообщениях в Telegram-канале.

"Международный Мемориал"* представляют адвокаты Михаил Бирюков, Генри Резник и Мария Эйсмонт, а также юристы Григорий Вайпан, Анастасия Гарина, Татьяна Глушкова, Тамилла Иманова, Наталья Морозова и Наталия Секретарёва, сообщил ранее Правозащитный центр "Мемориал"* на своем сайте.

Юристы организации ранее ходатайствовали о проведении слушания в открытом режиме. Следить за текстовой трансляцией на русском языке можно в Telegram-канале и на странице в Twitter. Видеотрансляция из зала суда будет вестись на странице мероприятия в Facebook "Прокуратура vs #МыМемориал: попытка ликвидации". На английском языке текстовая трансляция доступна на странице в Twitter, видео трансляция - на англоязычной странице в Facebook.

Напомним, 8 ноября прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 23 ноября на предварительном заседании по иску прокуратуры о ликвидации "Мемориала"* представитель истца не смог пояснить, на основании чего проводилась прокурорская проверка организации, и пообещал представить эти данные позднее. Закрытие "Мемориалов"* нанесет серьезный урон защите прав человека на Северном Кавказе, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, юристы и журналисты.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов", а новости о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* – на странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.