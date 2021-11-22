Регионы Юга России попали в аутсайдеры рейтинга по уровню зарплат

22 ноября 2021, 03:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В рейтинге регионов России по уровню зарплат Калмыкия заняла последнее место. Лишь 1,2% жителей республики получают зарплаты в размере более 100 тысяч рублей, тогда как менее 15 тысяч рублей в месяц получают 19,6%. В десятке аутсайдеров также Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года был опубликован рейтинг российских городов по уровню средней зарплаты и покупательской способности. Город Шахты оказался на последнем месте из ста городов, в тройке аутсайдеров также Махачкала и Элиста.

Рейтинг регионов России по уровню средней зарплаты опубликовало сегодня, 22 ноября РИА "Новости". Он подготовлен РИА "Рейтинг" на основе данных Росстата по средним зарплатам за период с августа 2020 года по август 2021 года. Оценивалась доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей и зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц. "Самые распространенные заработные платы получает половина жителей региона (остальное население относится к четверти самых низко- и четверти самых высокооплачиваемых сотрудников)", - говорится в описании методики.

Среди регионов Юга России наибольшая доля граждан, которые получают зарплату в размере более 100 тысяч рублей - в Астраханской области (3,8% и 34 место). При этом 17,2% жителей региона получают зарплаты в размере менее 15 тысяч рублей. Диапазон самых распространенных зарплат в области - от 18 до 43 тысяч рублей.

Значительно отстает от Астраханской области Краснодарский край, занявший 44 место. Здесь лишь 3,2% жителей получают зарплату в размере более 100 тысяч рублей, тогда как процент тех, кто получает менее 15 тысяч рублей составляет 14,6. Средняя же зарплата в регионе - от 19 до 40 тысяч рублей.

Ростовская область занимает 46 место рейтинга (2,9% получающих более 100 тысяч рублей, 17,7% получающих менее 15 тысяч рублей при диапазоне распространенных зарплат от 18 до 39 тысяч рублей), Ставропольский край - 61 место (2,1%; 18,3%; диапазон распространенных зарплат - 17-37 тысяч рублей), Волгоградская область - 64 место (2%; 15%; 19-39 тысяч рублей), Северная Осетия - 68 место (1,8%; 27,4%; 17-36 тысяч рублей), Адыгея - 70 место (1,6%, 18,8%, 17-26 тысяч рублей).

Другие республики Северного Кавказа расположились в последней десятке. 76 место заняла Карачаево-Черкесия, где лишь 1,5% жителей получают более 100 тысяч рублей, а 25,6% - менее 15 тысяч рублей. Диапазон самых распространенных зарплат в республике - от 15 до 31 тысячи рублей.

Кабардино-Балкария находится на 78 месте рейтинга (1,4%; 26,6% при наиболее распространенных зарплатах от 15 до 31 тысячи рублей), Чечня - на 80 месте (1,3%; 27,5% при самых распространенных зарплатах на уровне 14-31 тысячи рублей). Ингушетия и Дагестан расположились по соседству - на 82 и 83 местах рейтинга. Доля получающих более 100 тысяч рублей в этих республиках одинакова и составляет 1,3%, а доля получающих менее 15 тысяч рублей отличается - 22,2% и 27,5% соответственно. Отличается и диапазон наиболее распространенных зарплат - от 16 до 31 тысячи рублей в Ингушетии и от 14 до 32 тысяч рублей в Дагестане.

Наконец, аутсайдером всего рейтинга оказалась Калмыкия, где лишь 1,2% жителей получают более ста тысяч рублей. Доля тех, кто получает менее 15 тысяч рублей, составляет 19,6%, а диапазон самых распространенных зарплат - от 17 до 34 тысяч рублей.

Всего же в Российской Федерации зарплату в размере более 100 тысяч рублей получает 8,8% жителей, а зарплату в размере менее 15 тысяч рублей - 10%. Самые распространенные зарплаты в стране - от 22 до 54 тысяч рублей.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область.