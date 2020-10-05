Три города Юга России стали аутсайдерами рейтинга по средним зарплатам

05 октября 2020, 05:42

Город Шахты Ростовской области оказался на последнем месте из 100 городов России по уровню средней зарплаты и покупательской способности. В тройке аутсайдеров также Махачкала и Элиста.

Рейтинг российских городов по уровню зарплат подготовило сегодня, 5 октября, РИА "Новости" на основе муниципальной статистики Росcтата за январь-июнь 2020 года по крупным и средним предприятиям. В рейтинг включено 100 самых крупных городов России, в которых на начало года проживали более 65 миллионов человек.

При составлении рейтинга учитывался, как уровень средней заработной платы в городе (за вычетом налога на доходы физических лиц), так и соотношение средних зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора, то есть покупательская способность.

На последней строчке рейтинга расположился город Шахты Ростовской области, где средняя зарплата составляет 28,5 тысячи рублей. В городе также самое низкое соотношение зарплаты и стандартного набора товаров и услуг. Оно составляет 1,43.

Чуть больше средняя зарплата еще в двух городах юга России - в Махачкале (29,8 тысячи рублей) и Элисте (29,9 тысячи рублей). Соотношение зарплаты и стандартного набора товаров и услуг в этих городах составляет 1,53 и 1,65 соответственно.

В десятке аутсайдеров также расположились Черкесск (30,2 тысячи рублей и покупательская способность на уровне 1,67), Майкоп (30,2 тысячи рублей и 1,69), Владикавказ (29,4 тысячи рублей и 1,71) и Нальчик (30,3 тысячи рублей и 1,73).

В Грозном средняя зарплата составляет, по данным рейтинга, 32,4 тысячи рублей, покупательская способность - 1,75; Сочи - 37 тысяч рублей при покупательской способности 1,79; в Ставрополе - 35,4 тысячи рублей при покупательской способности 1,85; в Астрахани - 35,5 тысячи рублей при покупательской способности 1,95; в Волгограде - 34,3 тысячи рублей при покупательской способности 2,02; в Ростове-на-Дону - 40,5 тысячи рублей при покупательской способности 2,17; Новороссийске - 44,6 тысячи рублей, покупательская способность составляет 2,22; в Краснодаре - 43,8 тысячи рублей, покупательская способность - 2,26.

Лучшими в рейтинге стали Москва (103,1 тысячи рублей, покупательская способность - 4), Южно-Сахалинск (97,4 тысячи рублей, покупательская способность - 3,81) и Салехард (94,9 тысячи рублей, покупательская способность - 3,62).