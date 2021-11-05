Итоги переписи угрожают показать снижение численности ногайцев и евреев в Астраханской области

05 ноября 2021, 05:28

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По итогам Всероссийской переписи населения в Астраханской области может снизиться число ногайцев. Часто переписчики записывают их татарами, при этом среди других субэтнических групп – кундровцев, карагашей и утаров – нет практики записываться ногайцами, сообщил ногайский активист. Некоторые из евреев пожилого возраста скрывают свою национальность из опасений антисемитизма, отметили в Еврейской национально-культурной автономии Астрахани. При этом представители казаков и турок-месхетинцев полагают, что итоги переписи покажут значительный рост их общин.

Как писал "Кавказский узел", с 15 октября по 14 ноября 2021 года проходит Всероссийская перепись населения. Малые народы Северного Кавказа воспользуются возможностью и переименуют этноним при новой переписи, заявил ранее завотделом народов Кавказа в Институте этнологии и антропологии РАН, профессор Московского госуниверситета Сергей Арутюнов. Среди астраханских ногайцев, ранее записанных татарами и казахами, становится популярной идея возвращения к единому самоназванию и своей самоидентичности, сообщили 9 октября опрошенные "Кавказским узлом" представители ногайской общественности.

Призывы использовать в ходе переписи единое самоназвание распространяются также среди малых народов Северного Кавказа, например ногайцев, рассказал ранее "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "В 1930-е годы некоторые группы ногайцев решили укрупниться с другими народами. Решили, что для ногайцев, которые жили в Астрахани, не надо тратить деньги, готовить литературу, учебники, а надо записать татарами и обучать татарскому литературному языку. Соответственно, в течение 70 лет в переписи они записывались татарами. Новая перепись – возможность в очередной раз доказать, что эта инициатива была насилием над ногайской идентичностью этих людей. В Астрахани количество ногайцев от переписи к переписи растет, потому что ногайцев записывают не татарами", - отметил он.

Во время переписи населения часть ногайцев записываются татарами, сообщил ногайский активист, пожелавший сохранить свою анонимность. "Сегодня в области живут четыре группы ногайцев – юртовские ногайские татары, ногайцы-карагаши, утары и кундровцы. Мне рассказывали, что юртовских ногайцев "обрабатывают", чтобы он записались татарами. Некоторые переписчики даже говорят, что Казань якобы заплатила за то, чтобы юртовцев записывали татарами, даже не спрашивая у них про национальность при переписи. Мне также рассказывали, что в селе Татарская Башмаковка, с большим ногайским населением, один из ногайцев, который специально назвал свою национальность, спросил у переписчика, сколько уже насчитали ногайцев в селе. Тот ответил: "Ты первым будешь". То есть остальных автоматически записали в татары", – сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что практики записываться под другим самоназванием не было замечено среди других субэтнических групп ногайцев – кундровцев, карагашей и утаров. Кроме того, по словам активиста, среди астраханских ногайцев не получила развития инициатива записываться просто "ногайцами", без различий. "У нас этого нет", – пояснил он.

По данным переписи населения 2010 года, в Астраханской области проживало 61,2 % русских, 14,7% казахов, 6,6% татар, по 0,9% украинцев, азербайджанцев, ногайцев, 0,8% чеченцев, 0,7% калмыков, 0,6% армян. Ногайцами назвали себя 7,6 тысячи человек, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Общие сведения об Астраханской области".

Среди астраханских казаков нет единого мнения относительно самоназвания. По словам представителя "Союза казаков-воинов России и зарубежья" в Астраханской области Романа Курьянова, они разделились по вопросу писаться в переписи русскими или казаками "практически поровну". "Причем за время, прошедшее с последней переписи, количество людей, желающих записаться казаками, выросло в разы", – указал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Астраханской области численность евреев выше, чем показали результаты прошлой переписи, отметила председатель правления еврейской национально-культурной автономии Астрахани "Надежда" Александра Калинина. "Люди пожилого возраста в ряде случаев скрывают свою национальность и говорят, что они русские. Это поколение, выросшее в страхе, в том числе и из-за государственного антисемитизма. Люди, опасающиеся открыто говорить о своей национальности", – сказала Калинина корреспонденту "Кавказского узла".

При этом люди среднего возраста предпочитают разъезжаться из Астрахани в другие регионы – в основном в Москву и Краснодарский край, добавила она. "Детей стараются до 15-16 лет растить здесь, а потом пристроить учиться в Москву или [с помощью израильских образовательных программ] в Израиль", – рассказала Калинина.

В Астраханской области, по ее оценкам, живет около 1000 евреев. Помимо Астрахани, более-менее значительные группы евреев живут в Красном Яре и Михайловке (речь идет о так называемых герах – русских, принявших иудаизм – Прим. "Кавказского узла"). "У некоторой части евреев растет рождаемость, так что это позволяет сбалансировать отъезд", – отметила Калинина.

Ошибка в именовании турков-месхетинцев привела к тому, что во время переписи 2010 года они были записаны просто турками, отметил председатель региональной общественной организации сохранения и развития национальной культуры турков-месхетинцев "Светлость" Мурат Назимов: "Тогда даже наша организация называлась организаций сохранения и развития национальной культуры турок, и первое, чего я добился, встав у руководства – это изменил название на "турок-месхетинцев".

Он добавил, что в Астраханской области насчитывается около 2000 турок-месхетинцев. "Больше всего турок-месхетинцев живет в моем селе Разночиновке Наримановского района. Сейчас это около 450-500 человек. А в 1989 году, когда они только поселились там, их было всего 200 человек. Ряд семей многодетные – 4-5 детей, так что число турок-месхетинцев растет", – подчеркнул Назимов.

В Астраханской области турки-месхетинцы не сталкивались с преследованиями, отметил он. "Более того, Астраханская область стала единственным регионом, где в 2007 году появилась улица в честь турецкого лидера Кемаля Ататюрка", – пояснил руководитель общественной организации.

По его словам, среди астраханских турок-месхтинцев практически отсутствует эмиграция. "Последние годы (даже до пандемии) от нас практически никто не уезжал. Все живут здесь", – заключил он.