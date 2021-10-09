Идея о возвращении к единому самоназванию обретает популярность среди ногайцев Астраханской области

09 октября 2021, 22:35

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Среди астраханских ногайцев, ранее записанных татарами и казахами, становится популярной идея возвращения к единому самоназванию и своей самоидентичности, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" представители ногайской общественности. По их словам, власти региона не препятствуют этому, а перепись покажет, насколько люди осознали важность самоидентичности.

Как писал "Кавказский узел", Всероссийская перепись населения пройдет в России 15 октября по 14 ноября 2021 года. Малые народы Северного Кавказа воспользуются возможностью и переименуют этноним при новой переписи, заявил завотделом народов Кавказа в Институте этнологии и антропологии РАН, профессор Московского госуниверситета Сергей Арутюнов.

Призывы использовать в ходе переписи единое самоназвание распространяются также среди малых народов Северного Кавказа, например, ногайцев, рассказал ранее "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "В 1930-е годы некоторые группы ногайцев решили укрупниться с другими народами. Решили, что для ногайцев, которые жили в Астрахани, не надо тратить деньги, готовить литературу, учебники, а надо записать татарами и обучать татарскому литературному языку. Соответственно, в течение 70 лет в переписи они записывались татарами. Новая перепись – возможность в очередной раз доказать, что эта инициатива была насилием над ногайской идентичностью этих людей. В Астрахани количество ногайцев от переписи к переписи растет, потому что ногайцев записывают не татарами", - отметил он.

У ногайцев Астраханской области идея возврата к единому самоназванию популярна и "набирает обороты среди активной молодежи", отметил президент центра ногайской культуры "Эдиге" Ильдар Альмухамедов. По его мнению, эта идея идет вразрез с доктриной единой татарской нации, который продвигается правительством Татарстана.

"Осознание того, что проект единой татарской нации не дает ответа на вопросы о том, кто ты на самом деле, как сохранить свой язык, кто твои предки, каковы твои традиции. Была идея унификаторская – отказаться от всего ногайского в пользу Казани, в пользу казанского (варианта) языка и культуры. Это все не принесло пользы для местного населения", - рассказал Альмухамедов корреспонденту "Кавказского узла".

О росте популярности идеи возвращения к национальному самоназванию астраханских ногайцев свидетельствуют многочисленные факты, отметил астраханский историк Рамиль Ишмухамбетов.

"Например, в ходе прошлой переписи численность ногайцев в Астраханской области увеличилась почти вдвое", - заметил историк.

По данным переписи населения 2010 года, в Астраханской области проживало 61,2 % русских, 14,7% казахов, 6,6% татар, по 0,9% украинцев, азербайджанцев, ногайцев, 0,8% чеченцев, 0,7% калмыков, 0,6% армян. Ногайцами назвали себя 7,6 тысячи человек, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Общие сведения об Астраханской области".

Необходимость сохранения культуры и языка ногайцев способствовала продвижению идеи использовать самоназвание

Рост популярности идеи возвращения идентичности разных групп ногайцев имеет пока культурологический характер, заявила активистка юртовско-ногайского движения за возрождение идентичности, член правления ногайского общества "Эдиге" Ильмира Абдуллаева. "О социальной мотивации и каких-то выводах говорить ещё рано. Скорее всего, это пока на познавательном уровне, на уровне изучения истории, своих корней, что тоже очень важно", - сказала она.

Если раньше при разговоре о возвращении исконной идентичности шла речь чаще о ногайцах-карагашах, "то теперь - о куда более многочисленной группе - о ногайцах-юртовцах, потомках не только Большой Ногайской орды, но и Астраханского ханства", указал Ишмухамбетов .

"Споры и оспаривание ведутся именно со стороны определенных ангажированных кругов и одиозных личностей Татарстана. Для серьезных научных кругов ногайское происхождение ногайцев-юртовцев и карагашногаев не составляет секрета. В пользу этого говорят и архивные данные, и данные метрических книг, и данные лингвистики и генетики", - пояснил Рамиль Ишмухамбетов.

Для русской администрации XVIII и XIX веков ногайцы, как и туркмены, и калмыки-шереты, и казахи-тогмуты - все были татарами, подчеркнул историк. Он добавил, что в середине 20-х годов XX века ногайцев причислили по языку к казанским татарам и обучали их казанско-татарскому языку.

"Навязали, по сути, чужие, пусть и родственные, язык, культуру и идентичность, но сейчас, слава Богу, нас никто уже не заставляет быть татарами. Наоборот, все условия есть для того, чтобы восстановить историческую справедливость", - заявил Ишмухамбетов.

Перепись покажет, насколько люди осознали важность самоидентичности, отметил он. "Процесс в любом случае идет, "эффект домино" запущен. От людей уже не скроешь правду. Все есть в интернете. Все доступно. Кроме того, чужая культура, чужой язык уже не устраивают, идея ради чужой выгоды носить чужое имя - не привлекает. Она уже показала свою несостоятельность", - сказал историк.

О широком охвате идеи самоидентичности ногайского народа "говорить еще рано, но идет активная дискуссия", - указал Ильдар Альмухамедов. "Сейчас все решает активная элита – этот процесс не одного десятилетия. Но мы верим, знаем, что за нами история и правда. В этом наша сила", - подчеркнул Рамиль Ишмухамбетов.

В регионе отмечен "всплеск споров по этой теме", отметила Ильмира Абдуллаева. "Исторических фактов достаточно, чтобы говорить о том, что юртовцы и караногайцы относятся к ногайскому народу. Живо и в здравии то поколение, которое доносит этот факт до молодого поколения", - заметила она.

Просветительская работа среди ногайцев активизировалась в последние годы

За последние два года проведена большая просветительская работа по возвращению к единому самоназванию, сообщил Ишмухамбетов. По его словам, впервые были проведены диктанты на юртовском и карагашногайском диалектах.

"Наши диалекты отличаются от литературной нормы ногайского языка, и мы ведем работу по их сохранению и выводу из подполья, чтобы на них выходили книги, материалы в СМИ, чтобы их использовали на эстраде. В сотрудничестве со специалистами Российской академии наук, тюркологами были записаны материалы юртовского ногайского и карагашногайского диалектов, ведется работа по загрузке материалов на обоих диалектах на платформу Lingvodoc", - рассказал историк.

Впервые было выпущено пособие "Без Нугайлар" (Мы ногайцы) с информацией обо всех группах ногайцев Астраханской области, их истории, выдающихся людях, этнографии, диалекте и исконной ногайской идентичности, сообщил Ишмухамбетов. По его словам, в онлайн формате проходили круглые столы с участием ученых и активистов, на которых обсуждались вопросы истории, языкознания, этнографии всех ногайских групп Астрахани.

"Мы участвовали в научных конференциях в Астрахани, Москве, Уфе, Тюмени и Казани. Сейчас готовится сборник материалов о ногайцах Астрахани и дополнительно материалы на родных диалектах", - сказал историк.

Этно-соревнования организовал в Астраханской области центр ногайской культуры "Эдиге", рассказал Альмухамедов. Участники состязались в стрельбе из лука, в армрестлинге (Табан-тирес). По его словам, в Астрахани прошли также Первые Умеровские чтения, посвященные памяти ногайского просветителя Абдурахмана Умерова. Были записаны аудио-лекции по истории астраханских ногайцев, прошли мастер-классы по традиционным ногайским одежде, танцам, стрельбе из лука, сообщил он. "Сейчас многое делаем. И дальше будем с геометрической прогрессией увеличивать свои силы", - заявил активист.

Власти Астраханской области не препятствуют самоидентификации ногайцев

Со стороны властей Астраханской области противодействия возвращению к единому этнониму нет, однако препоны заметны со стороны "некоторых деятелей и ангажированных кругов из Татарстана и Казахстана, которым не хочется, чтобы ногайцы Астрахани возвращали имя предков", указал Ишмухамбетов. "Одни в нас видят татар, а другие называют нас казахами", - рассказал историк.

В самой Астраханской области у ногайцев "дружественные отношения и с казахами и с татарами", - подчеркнул он. "Они и сами нас всегда зовут ногайцами, и многие недоумевают, отчего нас в советское время приписали к татарам", - рассказал он.

"Татарская культура богатая, но она не наша и нашей за 90 лет не смогла стать. У каждого народа свои достоинства, однако на чужих корнях ничего путного не вырастет - и свое потеряешь, и нового не обретешь. Это многие у нас уже поняли", - заключил Ишмухамбетов.

Ильдар Альмухамедов отметил многогранное сотрудничество движения ногайцев с властями региона. "Я, как недавно избранный президент центра ногайской культуры "Эдиге", участвую в этно-конфессиональном совете при губернаторе Астраханской области. Мы сотрудничаем с Домом Дружбы. Впервые провели праздник юртовских ногайев "Амиль". Совместно с администрацией Приволжского района проводим Джанибековские чтения. Проводили диктант на карагашском языке", - рассказал Ильдар Альмухамедов.

Власти "никаких препятствий" инициативам ногайцев не чинят и идут на сотрудничество, подчеркнула Абдуллаева. "Сильна память предков. Она и не дает нам забыть о нашей культуре. Отказаться от своих корней - значит, отказаться от самого себя", - высказалась Ильмира Абдуллаева.