Историки назвали беспрецедентным проект электронной библиотеки казачества

11 июня 2021, 17:08

Российская государственная библиотека запустила сайт, где публикуются материалы об истории и культуре казачества. По своим масштабам этот проект не имеет альтернатив и важен для интересующихся казачеством по всему миру, указали опрошенные "Кавказским узлом" историки. Базы библиотеки только начали наполнять, но уже сейчас там собрана богатая подборка литературы о донских, кубанских и терских казаках.

"Электронная библиотека казачества"(ЭБК) - это цифровой ресурс, который уже сейчас включает исторические и современные издания, материалы научных исследований, книжные памятники и ценные документы об истории, культуре, традициях российского казачества. Проект состоит из девяти разделов, рассказывающих об истории, культуре, художественной литературе, военном деле и образовании казаков. По замыслу создателей, он призван способствовать "объединению представителей войсковых казачьих обществ и иных объединений казаков, зарубежного казачества и граждан Российской Федерации, интересующихся вопросами истории и культуры российского казачества, а также других целевых аудиторий", указано на сайте ЭБК.

Часть казаков добивается признания отдельным народом. Для переписи населения, намеченной на осень 2021 года, Росстат составил и утвердил список национальностей, содержащий 13 национальностей со словом "казак". Требования казаков признать их народом исторически обоснованы, но звучат на фоне размывания национального самосознания казаков, указали опрошенные "Кавказским узлом" ученые.

В перспективе число материалов электронной библиотеки может превысить 15 тысяч

Проект пока пилотный, то есть базы "Электронной библиотеки казачества" только начали наполняться, указал корреспонденту "Кавказского узла" кандидат исторических наук, доцент, автор ряда научных публикаций на тему истории казачества Иван Юрченко. В перспективе проект должен стать полным специализированным собранием литературы о казачестве, хранящейся в фондах РГБ, а туда поступают все официально издающиеся в России книги и все защищенные диссертации. Кроме того, в РГБ имеются изобразительные материалы, ноты и рукописи по тематике казачества.

"На сегодня мы видим лишь примеры - отдельные книги и материалы, иллюстрирующие соответствующие рубрики проекта. Поэтому все будет зависеть от квалификации сотрудников, отвечающих за комплектование, и от полноты собрания. Вопрос состоит в том, удастся ли действительно наполнить электронную библиотеку, сделать первое полное собрание. Это вполне решаемая задача, но ее решение потребует времени и большого труда. Труда исследователей и библиографов, экспертов и сотрудников библиотеки", - отметил Юрченко.

По его оценкам, число материалов в библиотеке может превысить 15 тысяч. "Еще в 2013 году я издал научную монографию «Историография казачества» в двух книгах. Так вот там, по состоянию на 2012 год, мной было учтено по фондам РГБ 2527 книг и диссертаций по казачьей тематике, причем только таких, где тема казачества была вынесена в заглавие. И я не учел разнообразные другие издания: газеты, изоматериалы, ноты, электронные диски. Кроме того, в базе данных Научной электронной библиотеки РИНЦ мной учтено на сегодняшний день более семи тысяч отдельных статей и других материалов, где тема казачества тоже прямо заявлена в названии работы, а общее число материалов с «казачьим научным контентом» в моей подборке в НЭБ РИНЦ сегодня превышает 12 тысяч. Таким образом, я гарантированно могу заявлять на экспертном уровне, что собрание только по ресурсам РГБ и НЭБ РИНЦ на сегодняшний день явно будет превышать 15 тысяч наименований, если включать в него отдельные научные статьи, и не будет меньше четырех-пяти тысяч, если ограничиться только книгами и диссертациями из РГБ. А ведь в проекте электронной библиотеки казачества заявлены и статьи, и изоматериалы, и документы", - указал Иван Юрченко.

Библиотека особенно богата материалами о казаках Юга России

В пилотном проекте есть уникальная литература, но ее пока очень мало, отметил историк. "Очевидно, что пока рано говорить об уникальности книг и других материалов, выложенных в пилотном проекте. Их еще слишком мало. То, что выложено сейчас, мне, как специалисту в историографии и библиографии казачества, разумеется, хорошо знакомо, и всем другим специалистам тоже. Для рядового заинтересованного читателя, конечно, многие из представленных материалов будут в новинку. Но и профессионалам, безусловно, будут полезны доступные для удаленного чтения дореволюционные издания о казаках, собранные в одном месте", - считает Юрченко.

Пока на сайте более полно, чем другие казачьи сообщества и этнографические группы, представлена история и культура казаков Юга России - донцов, кубанцев и терцев, указал историк. "Специалисты РГБ, которые комплектовали этот пилот, очевидно, постарались представить разнообразие как самих казаков, так и материалов о казачестве. Но, в силу ограниченности контента, первыми десятками материалов, даже все разнообразие исторических казачьих сообществ XVI–XIX и начала ХХ веков, на мой взгляд, пока отразить не удалось. И, конечно, не приходится сегодня говорить о полноте представления многовековой истории, например, донских казаков. Это же справедливо и в отношении кубанцев, терцев, уральцев и всех остальных казаков. Даже общих работ по истории казачества почти нет", - подчеркнул Иван Юрченко.

Создание "Электронной библиотеки казачества" было целью "Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы", утвержденной президентом страны, отметил кандидат исторических наук, заместитель директора по научной работе Таганрогский пединститута имени А. П. Чехова Алексей Волвенко. "Был утвержден план мероприятий в рамках этой стратегии, и вот появилась эта библиотека. Она пилотная, пока очень бедная. В некоторых случаях материалы не являются электронными, поскольку ты на них щелкаешь, и всплывает окошечко, которое сообщает, что вы можете ознакомиться с книгой в какой-то ближайшей библиотеке. Над этой электронной библиотекой еще предстоит много работать", - указал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом в электронной библиотеке уже есть несколько редких книг, отметил историк. "Безусловно, там есть материалы, не только уникальные, но и очень важные для истории казачества. Например, они выложили в свободном доступе три части 11 тома уникального документа «Столетие Военного министерства. 1802-1902»: «Землеустройство казачьих войск», «Воинская повинность казачьих войск», «Главное управление казачьих войск». Это очень объемная книга о казачьей историографии. Есть также несколько дореволюционных книг. Много важных материалов", - резюмировал Волвенко.

Для рядового читателя, интересующегося историей казачества, материалов достаточно уже сейчас, полагает он. "Я думаю, что даже на таком первоначальном этапе проекта человек, ничего не знающий об истории казачества, может все узнать о казачестве. Мне, как исследователю, не хватает материалов, а обычному читателю – предостаточно. Там довольно полно представлена история Кубанского и Донского казачества", - рассказал Волвенко.

Доктор исторических наук, профессор Кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения ЮФО Дмитрий Сень считает, что следует доработать навигацию проекта, сделать его более удобным для читателя. "Дорабатывать нужно навигацию сайта и, конечно, принципы отбора казаковедческого контента. Ибо нельзя объять необъятное", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, опубликованные на данный момент издания не уникальны. "Даже дореволюционные издания хорошо известны специалистам. Непоследовательность в отборе разных типов работ и исследований очевидна. Но ведь это только начало проекта. Многого там нет, но кто сказал, что нужно создавать "мегабазу" казаковедческих ресурсов? Это, полагаю, нереально", - заключил историк.

Альтернатив новой казачьей библиотеке в России нет

Частные проекты целиком зависят от возможностей своих создателей, а также страдают от хронических проблем с копирайтом, указал Иван Юрченко.

"Официальные сайты реестровых и проправительственных казачьих обществ размещают мало библиографической и научной информации или вообще не содержат таких разделов, ограничиваясь публицистикой и новостным контентом. Общественные казачьи организации создают свои электронные собрания, но они всегда страдают неполнотой и недостаточно профессиональным подходом к комплектации библиотеки. Региональные собрания, разумеется, базируются на ресурсах региональных библиотек и ученых сообществ, а из этого опять следует принципиальная неполнота собрания. На сегодняшний день наиболее полными собраниями по казачье проблематике обладают как раз государственные библиотеки, такие как РГБ в России или, например, Библиотека Конгресса в США, Немецкая национальная библиотека (DNB), Французская национальная библиотека (BNF), в которых собраны обширные коллекции эмигрантской литературы и архивов. Соответственно, в электронных каталогах и оцифрованных собраниях этих библиотек наиболее полно представлена вся совокупность научной, популярной и художественной литературы о казаках и казачестве", - рассказал Иван Юрченко.

При этом электронных библиотек с казачьей тематикой в интернете довольно много, отметил он. "Первыми, еще в 1990-е годы, возникли именно частные проекты, созданные и продвигаемые отдельными энтузиастами, которыми были или потомственные казаки в России и за рубежом или ученые-казаковеды, историки казачества, исследователи его культуры, языка. Возможно, наиболее обширным специальным собранием в бумажном виде обладает частный Музей антибольшевистского сопротивления и Научно-исследовательский центр истории казачества, организованный на личные средства известного казачьего активиста и оппозиционера Владимира Мелихова в Подольске. Ранее многие материалы из этого собрания были представлены в электронной библиотеке мелиховского сайта с витиеватым названием «Донские казаки в борьбе с большевиками». Гораздо большую известность этот ресурс получил под именем своего адреса "Елань-Казак" (elan-kazak). Но после закрытия этого ресурса в зоне ru и, вероятно, проблем с копирайтом, на сегодняшнем "интернациональном" сайте [в зоне org] раздела электронной библиотеки больше нет. Но это собрание изначально было очевидно тенденциозным, поскольку более всего отражало заявленный антибольшевистский контент", - указал историк.

Он также отметил интернет-проект, созданный известной украинской исследовательницей истории казачества Людмилой Маленко (cossackdom.com). "В этой электронной библиотеке собраны книги и материалы по истории украинских и российских казаков XV-XXI веков. Или можно вспомнить региональные электронные библиотеки казачьей направленности. Такие есть почти в каждом регионе традиционного проживания казаков. Например, на Юге России - это электронная версия Донской государственной публичной библиотеки в Ростове-на-Дону (vivaldi.dspl.ru) или относительно молодой, но уже очень уважаемый ресурс «Российский Кавказ», созданный профессиональными историками терского и кубанского казачества из так называемой «школы профессора Виноградова» (roskav.ru)", - перечислили историк.

Из сайтов казачьих обществ он указал официальный сайт Союза казаков (allcossacks.ru), а из неофициальных проектов - ориентированный на сибирских казаков сайт Летка.рф.

В сравнении с такими проектами, как сайт Донской государственной публичной библиотеки, проект РГБ имеет явные преимущества, указал историк Алексей Волвенко. "Проект «Донская государственная публичная библиотека» - это электронная библиотека, где очень богатая коллекция по истории Донского края, Ростовской области и в целом истории качества. Там также есть оцифрованные материалы. Но с документами там работать можно только через систему "Вивальди" - то есть я не могу скачать файл и прочитать содержимое, я должен быть зарегистрирован в системе", - указал он.

Проект отвечает тренду интереса к казачеству во всем мире

Электронная библиотека казачества" является проектом международного значения, считает Юрченко. "Буквально две недели назад я обсуждал проблему актуальности казачьей тематики в России и на Украине со своим коллегой из США доктором Ричардом Арнольдом, ассистент-профессором из Маскингам университета в Огайо. Он как раз проводит компаративный анализ актуальности темы казачества в современной России и на Украине. И схожие проблемы я обсуждал в последние год-два с коллегами из Китая, Великобритании, Японии, Израиля, Испании, Польши и других стран. И помимо коллег, с которыми я лично знаком или знаком по переписке, есть большое число исследователей, которые публикуют работы по казачьей проблематике в этих и других странах СНГ, Европы, Америки, Ближнего и Дальнего Востока. Поэтому я могу определенно сказать, в том числе на основании библиометрического анализа, что актуальность казачьей тематики за пределами России быстро возрастает на протяжении последних 20 лет", - отметил Иван Юрченко.

По его мнению, сходная картина наблюдается и в России. "Сравнительной статистике публикаций в России и в мире был посвящен мой специальный панельный доклад, с которым меня пригласили выступить в 2020 году на международной конференции «Казаковедение 2020» в Аньхойском университете в Китае. Так что можно определенно констатировать востребованность казачьей тематики в глобальном масштабе. И наших зарубежных коллег интересует именно библиография, доступность электронных информационных ресурсов о новых публикациях по казачьей тематике. Поэтому, конечно, проект "Электронной казачьей библиотеки" в России, в случае его успешной реализации, будет большим подарком не только казакам, но и отечественным, а особенно зарубежным казаковедам", - подчеркнул историк.

Казачьи атаманы сочли проект важным для сохранения исторической памяти

Электронный формат казачьей библиотеки отвечает потребностям современных читателей, указал корреспонденту "Кавказского узла" первый товарищ атамана Ставропольского казачьего войска Павел Деев. "Молодежь в основном все делает с помощью своих телефонов и компьютеров. Книги мало кто читает. А зайти туда и прочитать истории с помощью техники будет намного легче и приятнее", - сказал он.

Участие государства в этом проекте говорит об официальном признании роли казаков в истории России, добавил товарищ атамана. "Казаки всегда играли важную роль в истории России. Это сегодня признается на высшем государственном уровне. Поэтому такие проекты становятся реальностью. Подрастающее поколение должно знать о нашей истории, нашей роли в истории и передать эти знания своим детям и внукам", - заключил Павел Деев.

Появление ЭБК можно только приветствовать, сказал корреспонденту "Кавказского узла" атаман "Кавказской казачьей линии" Сергей Попов. "Это положительной явление для всех казаков и не только. Главное, чтобы люди могли получить объективную информацию об истории казаков. Меня радует, что такие проекты реализуются с помощью государства. Мне кажется, всем будет интересно прочитать историю казаков, узнать об их роли истории России. Это важно и нужно знать. Это должны знать не только казаки, но и все остальные жители России", - заявил атаман.