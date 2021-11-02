На месте ДТП с пассажирским микроавтобусом в Лазаревском районе Сочи. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

02 ноября 2021, 09:31

Девять человек стали жертвами автоаварии с микроавтобусом в Сочи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два человека погибли и семь пострадали в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом в Лазаревском районе Сочи.

Авария произошла на трассе "Джубга - Сочи" сегодня ночью. "Произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего пассажиров. По предварительным данным, водитель ВАЗ 21093 выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа", - сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю.

В результате аварии еще семь человек пострадали, двое из них госпитализированы, пятерым врачи оказали помощь на месте, пишет со ссылкой на ведомство "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в сентябре шесть человек пострадали в массовой аварии в сочинском тоннеле.

Примечание:

"Предъявлены обвинения перевозчику из Дагестана после гибели шести человек в Калмыкии", "Три человека пострадали при автоаварии на Ставрополье", "Чечня и Кабардино-Балкария возглавили антирейтинг регионов по числу погибших в ДТП".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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