Девять человек стали жертвами автоаварии с микроавтобусом в Сочи

02 ноября 2021, 09:31

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Два человека погибли и семь пострадали в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом в Лазаревском районе Сочи.

Авария произошла на трассе "Джубга - Сочи" сегодня ночью. "Произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего пассажиров. По предварительным данным, водитель ВАЗ 21093 выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа", - сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю.

В результате аварии еще семь человек пострадали, двое из них госпитализированы, пятерым врачи оказали помощь на месте, пишет со ссылкой на ведомство "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в сентябре шесть человек пострадали в массовой аварии в сочинском тоннеле.