Предъявлены обвинения перевозчику из Дагестана после гибели шести человек в Калмыкии

01 ноября 2021, 15:03

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Индивидуальный предприниматель не имел действующей лицензии на перевозки, не обеспечил осмотр автобуса и водителей перед выездом из Махачкалы. Владелец автобуса не проверял его техническое состояние, сообщило сегодня следствие.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 24 октября пять пассажиров автобуса рейса Махачкала - Санкт-Петербург погибли при столкновении с грузовиком на трассе в Яшкульском районе Калмыкии, еще восемь получили травмы, из них пятерым госпитализация не потребовалась. Позднее еще одна пассажирка умерла в больнице, состояние одного из пациентов врачи назвали крайне тяжелым. Был задержан водитель автобуса. Также проверку начала прокуратура Дагестана, так как автобус принадлежал дагестанской компании-перевозчику. Предприниматель, имевший лицензию на междугородние перевозки, и владелец автобуса задержаны в Махачкале по делу о ДТП с шестью погибшими в Калмыкии, 27 октября следствие сообщило об их аресте.

По версии следствия, около 02.00 мск 24 октября на 245-м километре федеральной автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь КамАЗ столкнулся лоб в лоб с пассажирским автобусом "Неоплан", который следовал из Махачкалы в Санкт-Петербург. В автобусе находилось 28 человек, пять из них, в том числе один ребенок, погибли, еще восемь получили травмы.

Следователи в Калмыкии предъявили обвинение по статье об организации услуг, не отвечающих требованиям безопасности, владельцу пассажирского автобуса и предпринимателю из Дагестана, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Республике Калмыкия.