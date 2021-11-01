01 ноября 2021, 15:03
Предъявлены обвинения перевозчику из Дагестана после гибели шести человек в Калмыкии
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Индивидуальный предприниматель не имел действующей лицензии на перевозки, не обеспечил осмотр автобуса и водителей перед выездом из Махачкалы. Владелец автобуса не проверял его техническое состояние, сообщило сегодня следствие.
Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 24 октября пять пассажиров автобуса рейса Махачкала - Санкт-Петербург погибли при столкновении с грузовиком на трассе в Яшкульском районе Калмыкии, еще восемь получили травмы, из них пятерым госпитализация не потребовалась. Позднее еще одна пассажирка умерла в больнице, состояние одного из пациентов врачи назвали крайне тяжелым. Был задержан водитель автобуса. Также проверку начала прокуратура Дагестана, так как автобус принадлежал дагестанской компании-перевозчику. Предприниматель, имевший лицензию на междугородние перевозки, и владелец автобуса задержаны в Махачкале по делу о ДТП с шестью погибшими в Калмыкии, 27 октября следствие сообщило об их аресте.
По версии следствия, около 02.00 мск 24 октября на 245-м километре федеральной автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь КамАЗ столкнулся лоб в лоб с пассажирским автобусом "Неоплан", который следовал из Махачкалы в Санкт-Петербург. В автобусе находилось 28 человек, пять из них, в том числе один ребенок, погибли, еще восемь получили травмы.
Следователи в Калмыкии предъявили обвинение по статье об организации услуг, не отвечающих требованиям безопасности, владельцу пассажирского автобуса и предпринимателю из Дагестана, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Республике Калмыкия.
По версии следствия, индивидуальный предприниматель не имел лицензии на перевозки пассажиров на автобусе "Неоплан 116", так как истек срок аренды автобуса. Однако предприниматель зафрахтовал автобус и отправил его в рейс. При этом перед поездкой не было проведено предрейсового осмотра технического состояния автобуса, а фельдшер "не осмотрел водителей должным образом". Также ремни безопасности в автобусе не были приспособлены для использования, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Владелец автобуса не проверял техническое состояние транспортного средства, при этом нанял в качестве водителей двух жителей Махачкалы, в том числе своего родственника, неоднократно привлекавшихся к ответственности за нарушение правил дорожного движения, проинформировал сегодня "Интерфакс".
Часть 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, которые привели к гибели двух и более человек) предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Автор: "Кавказский узел"