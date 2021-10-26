Три человека пострадали при автоаварии на Ставрополье

26 октября 2021, 09:14

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Водитель и два пассажира маршрутного микроавтобуса пострадали в результате ДТП в Ставропольском крае.

Автобус и грузовой автомобиль столкнулись на трассе Элиста - Ставрополь в Шпаковском районе, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района.

"По предварительным данным, у водителя автобуса и одной пассажирки рваная рана ноги, у второй пассажирки подозрение на перелом ребра. В скорой сообщили, что одного человека везут [в больницу], по другим пока информации нет. Водитель грузовика не пострадал", - цитирует сотрудника дежурно-диспетчерской службы ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю уточнили, что в ДТП попал маршрутный микроавтобус.

"Кавказский узел" ранее писал об аварии с автобусом в Калмыкии. В ночь на 24 октября пять пассажиров автобуса рейса Махачкала - Санкт-Петербург погибли при столкновении с грузовиком на трассе в Яшкульском районе, восемь человек получили травмы. Позднее еще одна пассажирка умерла в больнице. Был задержан водитель автобуса. Также проверку начала прокуратура Дагестана, так как автобус принадлежал дагестанской компании-перевозчику. По делу о ДТП задержаны предприниматель, имевший лицензию на междугородние перевозки, и владелец автобуса.