Двое жителей Махачкалы задержаны по делу о ДТП с автобусом в Калмыкии

26 октября 2021, 08:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Предприниматель, имевший лицензию на междугородние перевозки, и владелец автобуса задержаны в Махачкале по делу о ДТП с пятью погибшими в Калмыкии, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 24 октября пять пассажиров автобуса рейса Махачкала - Санкт-Петербург погибли при столкновении с грузовиком на трассе в Яшкульском районе Калмыкии, еще восемь получили травмы, из них пятерым госпитализация не потребовалась. Позднее еще одна пассажирка умерла в больнице, состояние одного из двоих пациентов врачи назвали крайне тяжелым. Был задержан водитель автобуса. Также проверку начала прокуратура Дагестана, так как автобус принадлежал дагестанской компании-перевозчику.

По версии следствия, около 02.00 мск 24 октября на 245-м километре федеральной автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь КамАЗ столкнулся лоб в лоб с пассажирским автобусом "Неоплан", который следовал из Махачкалы в Санкт-Петербург. В автобусе находилось 28 человек, пять из них, в том числе один ребенок, погибли, еще восемь получили травмы.

Правоохранители задержали предпринимателя из Махачкалы и владельца попавшего в аварию в Калмыкии автобуса. По версии следствия, 6 августа 2020 года 52-летний бизнесмен, который имел лицензию на перевозку пассажиров, договорился с 35-летним владельцем автобуса, который также был из Махачкалы, о выполнении междугородних рейсов, а прибыль делить между собой.

"6 августа 2020 года вышеназванный предприниматель, не имея на то законных оснований, внес в реестр своей лицензии указанное транспортное средство, указав в нем ложные сведения о заключении договора аренды с его собственником, незаконно получив право осуществлять на нем пассажирские перевозки", – сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Калмыкии.

Владелец автобуса не провел техническую проверку машины и нанял в качестве водителей двух жителей Махачкалы, которые ранее привлекались за нарушение ПДД. 23 октября предприниматель заключил договор фрахтования на выполнение рейсов из Махачкалы в Санкт-Петербург, сообщило ведомство.

"Не обеспечив надлежащего медицинского осмотра водителей фельдшером, являющимся его супругой, на состояние опьянения и общее состояние их здоровья, и предрейсового осмотра технического состояния транспортного средства, в 15 часов 00 минут того же дня, выпустил автобус "Неоплан 116", в рейс по маршруту "г. Махачкала – г. Санкт-Петербург", с ремнями безопасности, неприспособленными для их использования. Указанное привело к тому, что водитель допустил выезд автобуса на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем марки "КАМАЗ" с прицепом, в результате чего пассажиры автобуса, будучи не пристегнутыми ремнями безопасности, получили травмы различной степени тяжести", – пояснили следователи.

Задержанным вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (предусматривает до 10 лет лишения свободы, – Прим. "Кавказского узла"), решается вопрос об их аресте, сказано в сообщении.