Жители Кабардино-Балкарии приглашены на онлайн-трансляции спектаклей во время локдауна

31 октября 2021, 13:08

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Театры и музеи Кабардино-Балкарии во время нерабочих дней организуют видеотрансляции спектаклей и виртуальные выставки, сообщило Минкультуры республики. Пользователей Instagram воодушевила перспектива посмотреть спектакли онлайн.

Как писал "Кавказский узел", с 27 октября при посещении общественных мест в Кабардино-Балкарии нужно предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию, или отрицательный ПЦР-тест. Заполняемость залов театров, филармоний, библиотек и музеев с этого дня ограничена 50% от общей вместимости, постановил глава республики Казбек Коков.

26 октября Кабардино-Балкария обновила рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки – COVID-19 был подтвержден у 122 человек. Глава Минздрава России назвал Кабардино-Балкарию в числе восьми регионов с недостаточными темпами вакцинации.

Музеи и театры Кабардино-Балкарии до 7 ноября перешли на дистанционную работу и во время локдауна предлагают посмотреть спектакли онлайн и посетить виртуальные выставки, сообщает сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

В частности, нальчикский Русский госдрамтеатр имени Горького 2 ноября покажет спектакль по пьесе Антона Чехова "Медведь. Ах, уж эти женщины!", а 5 ноября – пьесу Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты". 3 ноября Кабардинский театр покажет спектакль "Бунт невесток", а на YouTube-канале министерства культуры республики будет доступен спектакль "Плачет ива за горой".

2 ноября в прямом эфире Музея изобразительных искусств в Instagram будет показана виртуальная выставка Керима Аккизова "Притяжение", а 4 ноября в национальном музее Кабардино-Балкарии – виртуальная выставка "Мы рождены для вдохновения". 5 ноября в национальном музее Кабардино-Балкарии пройдет виртуальная выставка "Черкесское клинковое оружие", пишет агентство.

Трансляции будут проходить в прямом эфире на страницах театров республики в Instagram, а кроме того, спектакли доступны в записи в YouTube, сообщает сегодня пресс-служба Минкульта республики.

В акции участвуют, в частности, Кабардинский драмтеатр им. А. Шогенцукова, Балкарский драмтеатр им. К. Кулиева и Русский драмтеатр им. М. Горького, говорится в публикации, размещенной сегодня на странице министерства в Instagram.

Спектакль "Медведь. Ах, уж эти женщины!" будет показан 2 ноября и на сцене, уточняется в публикации, размещенной 30 октября на странице драмтеатра имени Горького. "Мы всегда рады видеть вас в нашем театре, но чтобы всем было спокойно, просим вас соблюдать несложные правила личной безопасности: 1. Маски. Сейчас нахождение в театре возможно только в масках, пожалуйста, надевайте их. 2. QR-код, подтверждающий прохождение вами вакцинации или ПЦР-теста (действие – 72 часа). 3. Дистанция. Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию при нахождении в зрительном зале. Кроме того, хотим сообщить, что спектакль будет доступен в прямом эфире на странице театра в "Инстаграме", – отмечается в сообщении.

К 13.05 мск 31 октября под публикацией театра размещено шесть комментариев. Их авторов воодушевила возможность посмотреть спектакли онлайн. "Круто, что теперь можно смотреть спектакли в онлайне", – написал, в частности, пользователь morana.poet.

"С большим удовольствием посмотрим все ваши постановки", – написала aurika_0707. "Скажите, пожалуйста, какие спектакли будут транслироваться онлайн?" – задала вопрос dorrimori. "Островский, "На всякого мудреца довольно простоты" пятого числа", – ответил на это представитель театра.

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