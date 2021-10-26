Верующий в мечети. Фото Елены Синеок, Юга.ру

26 октября 2021, 14:37

Муфтият Кабардино-Балкарии призвал пожилых людей не посещать мечети

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верующим старше 65 лет и тем, у кого есть симптомы вирусного заболевания, рекомендуется воздержаться от посещения мечетей в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, заявил муфтият Кабардино-Балкарии. 

Как писал "Кавказский узел", 23 октября глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ об усилении ограничительных мер в республике. Так, с 27 октября при посещении общественных мест нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию, или отрицательный ПЦР-тест. С этой же даты в кафе и ресторанах будет запрещено проведение массовых свадеб, юбилеев, банкетов и корпоративных мероприятий.

С 11 октября в Кабардино-Балкарии действуют ограничения на посещение больниц, интернатов и социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей, а работодателям предписано увеличить с 30 до 40% долю сотрудников, работающих дистанционно. Было ограничено число участников церемонии регистрации брака. 19 октября Роспотребнадзор запретил допускать к работе непривитых сотрудников. Студенты колледжей Кабардино-Балкарии переведены на дистанционное обучение.

Духовное управление мусульман в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации призывает верующих "соблюдать ряд правил при посещении мечетей и поминальных мероприятий", сообщил представитель муфтията Кабардино-Балкарии.

"При посещении мечетей республики мы просим приходить строго в масках и со своими молельными ковриками. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию. Что касается прихожан старше 65 лет, то им лучше воздержаться от посещения мечети", - приводит сегодня его слова "Интерфакс-Юг".

Воздержаться от посещения мечетей рекомендуется также "тем, у кого есть уязвимость к болезни, а также тем, у кого есть симптомы болезни", говорится в сообщении на странице ДУМ Кабардино-Балкарии в Instagram.

"Также просим вас соблюдать необходимые меры предосторожности, по возможности не бывать в местах массового скопления людей", - отмечается в публикации.

По данным на 26 октября, в Кабардино-Балкарии с начала пандемии выявлено 34 482 случая заражения коронавирусом, в том числе 122 за сутки. Из общего числа зараженных выздоровел 31 981 пациент, в том числе 91 за сутки, умерли 908 человек, в том числе пять за сутки, информирует сайт "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Госпиталь для пациентов с коронавирусом возобновил работу в Нальчике", "Жители Кабардино-Балкарии заявили о массовом нарушении антиковидных ограничений", "Требование о QR-кодах при посещении кафе введено в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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