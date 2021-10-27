Борьба с COVID-19 в четырех регионах СКФО названа неэффективной

27 октября 2021, 17:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии слишком низкие темпы вакцинации, заявил глава Минздрава России. Премьер-министр России поручил главам регионов активизировать вакцинацию в нерабочие дни.

Как писал "Кавказский узел", Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея и Ставропольский край вошли в число регионов с самым низким уровнем вакцинации в России, сообщила 20 октября вице-премьер Татьяна Голикова. Минздрав Чечни отчитался в тот же день о вакцинации 90% взрослых жителей.

Организация противодействия новой волне пандемии правительством признана неэффективной в восьми российских регионах, половина из которых - северокавказские республики - Кабардино-Балкария, Ингушетия, Карачаево-Черкессия и Дагестан, пишет сегодня "Кавказ. Реалии"*.

Четыре северокавказских региона глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 регионами с наиболее низкими темпами вакцинации и удельным весом провакцинированных. "Наиболее низкие темпы провакцинированных и удельный вес провакцинированных - это Кабардино-Балкария, Кемеровская область, Коми, Республика Ингушетия, Камчатский край, Карачаево-Черкесия, Хабаровский край, Дагестан", - сообщило 26 октября РИА "Новости".

В ходе совещания было принято решение выделить дополнительные средства медицинским учреждениям по всей России на организацию стационарного лечения коронавируса. Глава правительства Михаил Мишустин также дал поручение региональным властям обеспечить вакцинацию и тестирование именно в нерабочие дни. "Важно и дальше наращивать темпы вакцинации. Иначе справиться с распространением инфекции невозможно", - процитировал его "Первый канал" 26 октября.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 56 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения, в том числе для лечения больных с коронавирусом, сообщила сегодня пресс-служба правительства России. "Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств", - говорится сообщении.

В Карачаево-Черкесию поступили препараты для лечения пациентов с коронавирусом на дому. Оперштаб Карачаево-Черкесии отчитался сегодня, что в республику прибыли противовирусные препараты и антикоагулянты для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. "Всего получено восемь наименований лекарственных препаратов для амбулаторного лечения взрослых и детей на общую сумму почти 27 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В Дагестане за последние сутки выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом, умерли девять человек, с начала пандемии заражение подтверждено у 55 369 человек из них 2728 умерли. В Кабардино-Балкарии за сутки подтвердились 122 случая заражения, шесть пациентов скончались. С начала пандемии коронавирус выявлен у 34 604 человек, 914 из них умерли. В Карачаево-Черкесии за сутки зафиксирован 81 случай заражения COVID-19, один пациент умер. С начала пандемии коронавирусом заразились 27 176 человек, 734 из них скончались. В Ингушетии с начала пандемии коронавирус зафиксирован у 23 345 человек, в том числе за сутки - у 77. Умерли 365 человек, в том числе двое - за последние сутки, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

По данным на том же ресурсе на 22 октября, уровень коллективного иммунитета в Дагестане составляет 21,4%, в Кабардино-Балкарии - 28,5%, в Карачаево-Черкесии - 32,5%, в Ингушетии - 42,5%.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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