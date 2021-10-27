Система QR-кодов введена на курорте "Эльбрус"

27 октября 2021, 14:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Для поездки на канатных дорогах курорта "Эльбрус" с сегодняшнего дня требуется QR-код, результат ПЦР-теста или справка по перенесенном коронавирусе. Требование QR-кодов приведет к скоплению туристов в очередях, указали пользователи сети.

Как писал "Кавказский узел", власти Кабардино-Балкарии 23 октября ужесточили ограничительные меры в связи с COVID-19, запретив торжественные мероприятия в заведениях общепита. При посещении общественных мест нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию, или отрицательный ПЦР-тест.

С сегодняшнего дня перед поездкой на канатных дорогах курорта "Эльбрус" необходимо предъявить QR-код, отрицательный ПЦР-тест или справку о недавно перенесенном COVID-19, сообщило сегодня ОАО "Курорты Северного Кавказа" на своем сайте.

До старта горнолыжного сезона документы необходимо будет показывать на кассе в момент покупки экскурсионного билета. Когда сезон начнется, проверка будет организована в предкассовой зоне для экономии времени на обслуживание. после проверки посетители ости получат специальные браслеты, которые достаточно будет предъявить при покупке или активации ски-пасса, говорится в сообщении на сайте компании.

Обслуживание в кассе и посадка на канатную дорогу курорта "Эльбрус" возможны только в средствах защиты органов дыхания, это могут быть как медицинские маски, так и балаклава. В одной кабинке рекомендуется подниматься по четыре человека для сохранения дистанции. При несоблюдении мер безопасности, установленных на курорте, возможна блокировка ски-пасса, отмечается в сообщении.

Компания намерена организовать на курортах "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и "Архыз" в Карачаево-Черкесии мобильные лаборатории по сдаче экспресс-теста на COVID-19. "На основании отрицательных результатов теста можно будет приобрести ски-пасс. Эту меру предполагаем ввести со стартом сезона", - процитировал "Интерфакс" слова гендиректора "Курортов Северного Кавказа" Хасана Тимижева.

Пользователи сети сочли неудобством необходимость предъявлять QR-код

Новость об этом была также опубликована на странице курота "Эльбрус" в Instagram, насчитывающей 39,6 тысяч подписчиков. Публикация на 13:30 мск набрала и 7 221 просмотр и 91 комментария.

Часть пользователей предположила, что введение QR-кодов приведет к очередям. "Логично) Чтобы не распространялся ковид, создадим огромные очереди с проверкой кодов", - написал пользователь che_llirik. "Веселые очереди будут в этом сезоне", - предположил andreyfair. "Приезжайте на отдых и теряйте время на возню с кодом и документами, стоя в очереди. Что-то уже настроение портится, когда представляю, и так сейчас как будто больше проблем нет, кроме этого кода и вакцинации. Хочется отдохнуть от этого", - пожаловалась uljjana. "Коды привязаны к госуслугам, соответственно и паспортные данные. Мне кажется, для минимизации очередей продажу ски-пассов тоже нужно привязать к Госуслугам. При отсутствии кода невозможна покупка ски-пасса. Очевидно, что эта пандемия ещё не на год, поэтому к этому и подобным вопросам придётся возвращаться. Руководству курорта искренне желаю принять правильное и нужное решение", - предложил alex_ander8812.

Некоторые пользователи посетовали на неудобства, связанные с нововведением. "Показывать надо будет на каждой станции или только на Азау? QR-код, ок, можно и на шлем приляпать, а вот паспорт регулярно открывать в снегопад, да и вообще возить его в горнолыжной одежде - и суток бумага не продержится ", - написал vasiliy_khomyakov. "Опасения логичны. Но, например, у меня за 5 лет паспорт вообще не затаскался во внутреннем кармане. Вот предъявление на снегопаде напрягает", - согласился с ним samurroman. "Работу во время горнолыжного сезона мы ещё обсуждаем. Для нас это тоже новшество", - ответил им представитель курорта с аккаунта resort_elbrus.

Часть комментаторов поддержала требование документов о вакцинации. "О, это радует. Надеюсь, будет распространяться и на зимнее катание. Надеюсь, не у всех сертификаты куплены", - указала alice_cakeandride.

На сегодня в Кабардино-Балкарии выявлено 34 604 случая заражения COVID-19, в том числе 122 за последние сутки. 32 080 человек за период пандемии выздоровели, 914 – умерли, в том числе шесть за последние сутки, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".