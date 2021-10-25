Жители Дагогней потребовали прокурорской проверки ремонта улицы

25 октября 2021, 18:32

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Прокуратура должна проверить использование бюджетных средств при ремонте дороги по улице Олега Кошевого в Дагестанских Огнях, заявили местные жители, которых не устроило качество ремонта. От протестных акций они отказались после обещаний чиновников устранить недостатки.

Как писал "Кавказский узел", жильцы домов по улице Олега Кошевого пожаловались в письме мэру Дагогней на некачественную укладку асфальта на дороге, пригрозив перекрыть федеральную трассу. Мэрия 24 октября заявила, что люди преждевременно пожаловались на некачественную укладку асфальта, так как работы были лишь временно приостановлены, а сейчас ремонт дороги уже завершен. Качество укладки все еще вызывает сомнение, указали горожане, призвав чиновников отремонтировать и другие городские дороги.

Отчет администрации города, опубликованный на официальной странице пресс-службы в Instagram, проиллюстрирован видеозаписью, на которой ситуацию поясняет сотрудник, чья должность и имя не указаны. "Вчера мы улицу Центральную завершили, перекинули технику сюда [на улицу Олега Кошевого]. Было со стороны подрядчика несколько недоработок. Вот они сейчас в этом месте ставят второй слой, потому что в этом месте толщина [асфальта] не соответствовала стандартам. [...] А то, что мы тогда не доделали, мы знали и специально не доделали, потому что на это место жильцы пустили воду, и это место было сырое, асфальт нельзя было на него класть. Мы приостановили [работы на этом участке], и сегодня эти места тоже накроем, асфальт приведем в порядок", – говорит на видео мужчина.

Проложить асфальт на улице Олега Кошевого в Дагогнях жильцы требовали с 2015 года, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из жительниц города Марьям. Улица, пояснила женщина, является одной из центральных и ведет прямо к федеральной трассе, проходящей через весь город.

"До этого года мы даже и не мечтали о том, что у нас будет асфальт. Но в 2015 году по нашей улице открыли движение маршрутной линии. И это дало нам основание требовать того, чтобы ремонт сделали вне очереди. Каждый раз нам обещали сделать в следующем году, но бюджет программы сокращался, и наша улица выпадала из нее на этот год. В итоге после многократных жалоб нам удалось добиться включения ремонта улицы в 2021 году", - отметила Марьям.

После начала работ жильцы были рады, но, когда строительство закончилось, "все были просто в шоке", отметила она. "Мы во время строительства не мешали никому, думали, они свое дело знают. Но когда они положили первый слой, были ошарашены. Его постелили, как попало", - рассказал женщина.

После того, как на замечания и просьбы устранить недочеты не отреагировали, но при этом ответственные лица повышали голос и отвечали в грубой форме, жители улицы подали уведомление мэру города, в котором предупредили о том, что 22 октября они собираются перекрыть федеральную трассу. "Это вынужденная мера, только так мы сможем обратить внимание на нашу проблему и решить ее", - говорится в письме (копия письма есть в распоряжении "Кавказского узла"), под которым подписались 47 человек.

"Очень плохо сделали работу. Асфальт, которому нет и месяца, весь в трещинах, рассыпается. Когда мы об этом говорили, так называемый прораб орал, что «эксперты собрались на этой улице». Но тут любой человек, даже не разбирающийся, все увидит своими глазами", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" другая жительница города Зайнаб.

Уведомление о перекрытии трассы вызвало резонанс, и представители городских властей пообещали все исправить, отметила Марьям. "Сразу же приехали, пообещали, что учтут все претензии, главное было, чтобы мы не перекрывали федеральную трассу. Но по итогу так ничего и не было сделано. Пришли, поставили латки на некоторых местах, повторно уложили слой асфальта на маленьком отрезке улицы, где вообще асфальт развалился. В конце улицы и этого ничего не сделали, там все недочеты видны. Причем приехали они ночью, чтобы никто из местных жителей не видел их", - рассказала женщина.

По ее словам, акция протеста, запланированная на 22 октября, была отменена, однако люди недовольны тем, как власти "исправили" ситуацию

В присутствии дирекции единого заказчика-застройщика муниципалитета подрядная организация положила второй слой асфальта и завершила работу на данном участке, отчиталась мэрия Дагогней 24 октября на официальной странице пресс-службы в Instagram.

"После их так называемого «второго слоя» асфальт женщины руками снимали с земли", – отметила Зайнаб.

Качественная укладка асфальта на этой улице важна, так как по ней проезжают грузовики, груженные песком, щебенкой и другими материалами, добавила Марьям.

Жильцы улицы намерены и дальше требовать качественной дороги. "Мы столько воевали за этот ремонт не для того, чтобы нам в лицо посмеялись, и все на этом. Молчать мы не будем", - заявила Марьям.

Жители подготовили в прокуратуру города заявление с просьбой провести проверку использования бюджетных средств при прокладке асфальта улице на Олега Кошевого.

"Мы считаем, что проделанная работа не соответствует нормам, качество асфальта очень низкое. Мы уверены, что подрядная организация ООО «Дорботсервис» существенно и умышленно сэкономило на проводимой работе", - говорится в тексте заявления, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Как отметила Марьям, завтра, 26 октября, она лично отнесет заявление в прокуратуру города.