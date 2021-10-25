Горожане встретили критикой отчет мэрии Дагогней о ремонте дороги

25 октября 2021, 13:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жильцы домов по улице Олега Кошевого в Дагестанских Огнях преждевременно пожаловались на некачественную укладку асфальта, работы были лишь временно приостановлены, заявила администрация города, заверив, что ремонт дороги уже завершен. Качество укладки все еще вызывает сомнение, указали горожане, призвав чиновников отремонтировать и другие городские дороги.

О жалобах жителей Дагогней на некачественный ремонт дороги на улице Олега Кошевого стало известно 22 октября. Жители улицы обратились к мэру Джалалутдину Алирзаеву, указав, что подрядчики и власти города игнорируют их просьбы привести дорогу в порядок.

"Начиная с 2015 года добивались того, чтобы нашу улицу включили в программу "Мой Дагестан – мои дороги". С тех пор начались хождения в администрацию. В этом году благодаря нашим усилиям асфальт проложили, но качество работы оставляет желать лучшего", – процитировал в тот же день обращение жителей Дагогней "Черновик".

Люди сообщили мэру, что неоднократно обращались в администрацию и к подрядчику с просьбой устранить недочёты, но на их замечания "не реагировали, отвечали в грубой форме". "Нарушены все нормы и стандарты. Везде трещины, ямы, толщина покрытия 2-3 см, не соблюдён уклон дороги", – пожаловались горожане, пригрозив перекрыть федеральную трассу, сообщило издание.

24 октября мэрия города отчиталась об устранении недоработок. "Подрядная организация, которая работает в г. Дагестанские Огни по программе "Мой Дагестан - мои дороги", повторно выехала сегодня на улицу Олега Кошевого. Напомним, что здесь оставались некоторые недоработки", – сообщила пресс-служба мэрии.

Администрация объяснила перерыв в ремонте дороги действиями самих жителей

По словам специалистов, когда шел ремонт дороги, несколько жильцов разрыли сточные канавы возле своих домов, а на сырую землю "по техническим нормам укатывать асфальт нельзя", и "пока земля подсыхала", дорожники перебросили технику на другие участки", поясняется в сообщении, размещенном на странице мэрии в Instagram.

Это, по версии властей, и стало причиной недовольства жителей. "По этому поводу в администрацию города поступили жалобы. Они были рассмотрены безотлагательно, и глава муниципалитета Джалалутдин Алирзаев дал указание специалистам Дирекции единого заказчика-застройщика разобраться в данной ситуации. Комиссия вынесла подрядчику предупреждение", – говорится в публикации.

Все дополнительные работы на этой улице уже завершены, заверила городская администрация. "Сегодня в присутствии Дирекции единого заказчика-застройщика муниципалитета подрядная организация положила второй слой асфальта и завершила работу на данном участке", – отмечается в сообщении.

Публикация проиллюстрирована видеозаписью, на которой ситуацию поясняет сотрудник, чья должность и имя не указаны. "Вчера мы улицу Центральную завершили, перекинули технику сюда [на улицу Олега Кошевого]. Было со стороны подрядчика несколько недоработок. Вот они сейчас в этом месте ставят второй слой, потому что в этом месте толщина [асфальта] не соответствовала стандартам. [...] А то, что мы тогда не доделали, мы знали и специально не доделали, потому что на это место жильцы пустили воду, и это место было сырое, асфальт нельзя было на него класть. Мы приостановили [работы на этом участке], и сегодня эти места тоже накроем, асфальт приведем в порядок", – говорит на видео мужчина.

Пользователи соцсети раскритиковали дорожников за качество укладки асфальта

В Instagram-паблике "tut.dagestan.ru", на который подписаны 398 тысяч пользователей, вечером 25 октября размещено видео, озаглавленное "Асфальт можно разобрать руками". На нем видно, как люди руками поднимают тонкий пласт асфальта у края дороги и отрывают от него крупные куски.

Автор публикации утверждает, что видео снято на улице Олега Кошевого в Дагогнях. "Представители администрации города во главе с начальном ДЕЗЗ обещали исправить недочёты на улице О.Кошевого, однако горожане утверждают, что их обманули, обещанного второго слоя нет, что сделали местами "латки", которые уже отклеиваются и разваливаются, также после первого дождя видно, что уклона нет, и вода собирается на дороге и не утекает", – говорится в аннотации к видео.

К 12.45 мск публикация набрала 17,1 тысячи просмотров, под ней размещено 72 комментария. Авторы большинства из них возложили на дорожных рабочих ответственность за качество укладки асфальта.

"Объясню тем, кто не знает: асфальт не клеится на бетоне, вот он и по краю снимается, дорожники должны были вычистить эти края", – написал, в частности, murad__guseynov. "Они спешили, чистить некогда было", – предположила в ответ zeinab_abdulova.

"Этот асфальт после первого дождя потрескается", – высказала мнение ludmila_6665. "Такая ситуация везде! Кто-то удивлен качеством асфальта в Дагестане?" – заметил kuramagomedov_abdurrahim.

Публикация мэрии Дагестанских Огней к 12.45 мск набрала 917 просмотров, под ней размещено 16 комментариев. Пользователь fialki111 раскритиковала работу дорожников. "Залатали, как будто 10 лет прошло после укладки, и очень некрасиво смотрится и некачественно", – прокомментировала она видеоролик мэрии. "Ловко переобулись", – оценил объяснение мэрии suleiman_001.

Авторы большинства комментариев воздержались от обсуждения качества асфальта на улице Олега Кошевого, но призвали чиновников обратить внимание на качество дорог на других улицах.

"Пусть везде уже по два раза делают асфальт, а на Маяковскую не делают, сколько вам говорят, придите уже, посмотрите или стыдно вам сюда идти смотреть?" – написала, в частности, mataeva870. "На Лермонтова тоже пройдитесь, нам не доехать до Полевой на коляске!" – призвала tahminazeinulaevna.

"Вот по Одоевской улице пройти невозможно, там и канализация тоже есть. Начиная от пожарной охраны до улицы Гагарина", – заметила shiushekhanumalieva. "На Дахадаева, когда сделают?" – задался вопросом m447r. Мэрия Дагогней, по состоянию на 12.45 мск, не ответила на комментарии пользователей соцсети.