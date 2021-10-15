Оппозиция раскритиковала переименование государственных праздников в Азербайджане

15 октября 2021, 13:21

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Парламент Азербайджана сегодня принял в третьем чтении закон "О Дне независимости", предусматривающий изменение двух государственных праздников, связанных с провозглашением независимости страны в начале и конце 20 века. Оппозиционеры раскритиковали решение властей.

Национальное собрание Азербайджана сегодня приняло в третьем заключительном чтении закон "О Дне независимости". Согласно документу, Днем независимости объявляется 28 мая, который отмечался ранее как День Республики, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате парламента.

В этот день в 1918 году была провозглашена Азербайджанская народная республика, просуществовавшая до установления советской власти в Азербайджане 28 апреля 2020 года. А День государственной независимости, который праздновался ранее 18 октября по случаю принятия Конституционного акта независимости Азербайджана в 1991 году, отныне будет называться Днем восстановления независимости. При этом, 28 мая по-прежнему будет считаться нерабочим днем, а 18 октября – рабочим, сказали в аппарате парламента. В структуре причины переименования не прокомментировали.

Азербайджан объявил о своей независимости в качестве Азербайджанской Народной Республики после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) 26 мая 1918 года из-за разногласий между грузинскими, армянскими и азербайджанскими фракциями в Закавказском сейме (парламенте). 28 мая 1918 года была принята Декларация независимости, в которой провозглашалась Азербайджанская Демократическая Республика (АДР). Первая Азербайджанская Демократическая Республика пала 28 апреля 1920 года в результате вторжения Красной армии. Азербайджан вновь обрел свою независимость после распада СССР в 1991 году, объявив себя преемником АДР и переняв ее гимн, герб и флаг. Как официальный государственный праздник 28 мая отмечается после распада СССР.

Член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, глава провластной партии "Отечества" Фазаил Агамали отметил, что переименование связано с уточнением значения указанных дней в истории Азербайджана.

"28 мая 1918 года Азербайджан обрел независимость и начал функционировать как современное независимое государство. Эта независимость была прекращена оккупацией большевиков в 1920 году. В 1991 году мы восстановили свою независимость, на этот раз навсегда", - сказал Агамалы корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, название праздника 28 мая не совсем верно, поскольку в современной истории Азербайджана было три республики – Азербайджанская Народная (Демократическая) Республика (АНР – 1918-1920), Азербайджанская Советская социалистическая республика (1920-1991) и нынешняя Азербайджанская Республика.

"Поэтому логично называть 28 мая как День независимости, поскольку Азербайджан тогда провозгласил свое первое современное независимое государство", - сказал Агамалы.

Председатель оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС), историк Джамиль Гасанлы также сказал, что провозглашение республики 28 мая 1918 года было большим историческим достижением азербайджанского народа.

"Азербайджан первым в мусульманском мире провозгласил республику. Слово республика означает служение народу. Однако это противоречит философии правления Алиевых. [...] Конечно же, им чужды понятия республика и ее ценности. Они хотят стереть это выражение (республика) и его атрибуты из памяти людей. Отказ от выражения республики может привести в будущем к формализации монархии", - заявил Гасанли.

Власти намеренно принижают значение республиканской формы правления и на практике также отказывают от республиканских ценностей, считает глава партии "Мусават" Ариф Гаджилы.

По его мнению, власти ревностно относятся к обоим знаменательным событиям в истории Азербайджана - 28 мая и 18 октября. "Они хотят, чтобы все достижения страны были связаны с ними. Основатели первой республики установили еще в начале 20 века демократические традиции. Нынешним властям это невыгодно. День государственной независимости - 18 октября, который празднуется с 1991 года, - непосредственно связан с силами, которые Ильхам Алиев считает своими оппонентами. Эти силы и сейчас в оппозиции к нему. 18 октября 1991 "Народное движение", возглавляемое президентом Абульфазом Эльчибеем, одержало победу в борьбе за независимость Азербайджана. И сегодня члены этого движения руководят партиями "Мусават" и ПНФА", - заявил Гаджылы корреспонденту "Кавказского узла".

Глава партии "Мусават" отметил, что этот день был нерабочим, но несколько лет назад его сделали рабочим.

Член Политсовета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли также осудил решение парламента.

"28 мая 1918 года Азербайджан не просто заявил о своей независимости. Азербайджан провозгласил демократическую светскую республику, причем первую в мусульманском мире. Название "Республика" всегда подчеркивало приверженность азербайджанского народа к республиканским, демократическим традициям. Поэтому изъятие слова "республика" из названия этого праздника нелогично. Наша партия как приверженец республиканских ценностей будет добиваться восстановление слова "республика" в названии праздника и воцарения в стране истинных республиканских принципов управления и народовластия, которые нарушаются нынешними властями", - сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".