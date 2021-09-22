Аналитики согласились с выводами об ограничении свободы интернета в Азербайджане

22 сентября 2021, 19:02

Власти Азербайджана ограничивают доступ к ряду сайтов, а пользователи соцсетей подвергаются преследованию за критику руководства страны, прокомментировали эксперты в сфере медиа рейтинг свободы интернета от Freedom House.

Как писал "Кавказский узел", базирующаяся в США международная правозащитная организация Freedom House ежегодно публикует рейтинг свободы интернета в разных странах мира. В 2019 году Азербайджан занял 45-е место, набрав 39 баллов. В 2020 году индекс Азербайджана упал на один пункт, а в докладе Freedom House, опубликованном вчера, 21 сентября, у Азербайджана только 35 баллов. Он, наряду со своими соседями Россией и Ираном, включен в список стран с несвободным интернетом. При этом Грузия (77 баллов) и Армения (71 балл) в число таких стран не попали.

Эксперты указали на случаи ограничения свободы интернета

Председатель правления Института свободы и безопасности репортеров блогер Мехман Гусейнов указал корреспонденту "Кавказского узла", что на целый ряд зарубежных сайтов с территории Азербайджана зайти невозможно. "Речь идет о ресурсах, на которых публикуются расследования о коррупции в Азербайджане. С территории Азербайджана, к примеру, нет доступа на сайт OCCRP (Международная журналистская сеть, расследующая факты коррупции)", – отметил Гусейнов.

По его словам, есть практика преследования интернет-пользователей за критику власти. "Члена партии Народного фронта Агиля Гумбатова за видеообращения с платформы Facebook с критикой руководства страны сначала заключили в психбольницу, а недавно арестовали по явно сфабрикованному уголовному обвинению. Я сам занимаюсь антикоррупционными расследованиями, за это меня уже арестовывали. Общая практика преследования за выражения в интернете приводит к тому, что приходится работать с опаской за последствия, это невольно вырабатывает самоцензуру. Это тоже является формой ограничения свободы в интернете", – отметил Гусейнов.

Мехман Гусейнов – главный редактор общественно-политического журнала SANCAQ production, чьи материалы постоянно появляются в соцсетях. Он также является директором Института свободы и безопасности репортеров (IRFS). Гусейнов – автор многих популярных расследований о недвижимости государственных чиновников, беззаконии со стороны полиции и других социальных проблем, говорится в его биографии, подготовленной "Кавказским узлом".

Глава Института общественной политики Бахтияр Гаджиев считает, что интернет в Азербайджане не свободен ни полностью, ни частично. "За эти годы уже сформировалось выражение, характеризующее свободу интернета в Азербайджане: "Доступ к интернету свободен. Но вот за последствия выражения в интернете можно потерять свободу", – сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что сам столкнулся с ограничениями в интернете. "За комментарий на странице президента Азербайджана мой аккаунт удалили оттуда, я больше не могу там оставлять записи. Я подал на администрацию президента в суд, но иск не приняли. Я обжаловал это решение в апелляционной инстанции и жду рассмотрения", – сказал Гаджиев.

По его словам, наряду с практикой арестов отдельных пользователей власти в последнее время стали "отравлять интернет распространением фейков, публикаций, касающихся частной, порой интимной жизни пользователей". "Я сам часто подвергался этому. Распространялась фейковые переписки, участником которых якобы был я, с целью нанести урон моей репутации. Правоохранительные органы не расследуют эти факты, несмотря на наши жалобы. Достоянием гласности стали факты отслеживания частной жизни десятков или даже сотен активистов посредством скандальной программы Pegasus. Она позволяет следить за деятельностью пользователя также в интернете", – сказал Гаджиев.

В расследовании правозащитников об использовании шпионского ПО Pegasus для слежки за журналистами и правозащитниками фигурирует 1000 азербайджанских номеров, но идентифицировать удалось пока не всех, рассказала журналистка Севиндж Вагифгызы, за которой также осуществлялась слежка. Удивительного в слежке ничего нет, но внедрения шпионского ПО в смартфоны вызывают опасение, отметили журналисты и правозащитники.

Эксперты связали оценку FH с войной в Карабахе

Формально в Азербайджане доступ к интернету свободен, и ограничений нет, указал корреспонденту "Кавказского узла" директор информационного агентства Turan Мехман Алиев. "Однако существуют проблемы со скоростью, качеством интернета. Провайдеры не обеспечивают заявленную скорость. Периодически происходят отключения. Я сам лично с этим сталкиваюсь дома и на работе. Из-за перебоев мне приходится пользоваться услугами сразу двух провайдеров, а это лишние финансовые затраты. Государственный провайдер Baktelecoм может на три-четыре дня отключать интернет. И туда не дозвонишься, не достучишься, чтобы устранили неисправность. Вместо заявленных 10 мегабитов в секунду они дают два мегабита. И это в Баку – в регионах ситуация еще хуже. Это и есть самое что ни на есть нарушение прав пользователя-потребителя. Создается впечатление, что правительство само создает такую ситуацию, чтобы затруднить гражданам получение информации из интернета", – отметил Алиев.

Что касается ограничений к контенту, то, по словам Алиева, есть практика блокировки сайтов на территории Азербайджана, которые публикуют критические материалы о властях страны. Это касается таких интернет-ресурсов, как сайты азербайджанской службы "Радио Свобода", издания Meydan.tv, газеты "Азадлыг", пояснил Мехман Алиев.

"На протяжении последних лет власти проводили политику подавления оппозиционных и независимых СМИ и практически полностью взяли под контроль традиционные медиа. Однако люди в поисках альтернативных мнений обращаются в социальные медиа. Власти не могут контролировать социальные сети, но и здесь стараются проводить политику запугивания, подвергая преследованиям отдельных пользователей – арестами, угрозами арестов, распространением содержания, касающегося частной жизни", – продолжил Алиев.

Он отметил, что во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года были отключены VPN. "Это было связано с условиями официально объявленного военного положения. Но случаев закрытия или блокирования каких-либо сайтов не было. По крайней мере, мне об этом не известно. Однако эти ограничения серьезно затрудняли работу журналистов", – указал Мехман Алиев.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года и прекратились после совместного заявления представителей Армении, Азербайджана и России. Подробнее об обострении карабахского конфликта в 2020 году говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

На показатели Азербайджана в отчете Freedom House, скорее всего, повлияли ограничения, введенные в интернете во время войны в Нагорном Карабахе, предположил координатор Института прав медиа Халид Агалиев. "Тогда доступ был действительно ограничен, скорость понижена, а государственные провайдеры в течение длительного времени вообще не поставляли интернет. Однако в целом, как с точки зрения международной практики, так и в свете национального законодательства, применение ограничений в военное время не является однозначно неприемлемым. В этом отношении, на мой взгляд, отчет очень строгий, и полностью согласиться с ним невозможно", – отметил Агалиев.

Кроме того, по словам эксперта, выводы отчета должны быть обоснованы и основаны на конкретных фактах. "Авторы отмечают серьезные инциденты с блокировкой сайтов, создание преднамеренных препятствий для доступа к социальным сетям. Указывается на принятие законов об ужесточении наказания за выражения в Интернете, аресты блогеров, физические нападения. Все это в различные периоды было. Однако выводы, сделанные в отчете за прошлый год по каждой категории, должны были быть подтверждены конкретными фактами. Например, какой закон был изменен за период мониторинга, кто был арестован, какие СМИ были заблокированы и так далее, не было указано", – пояснил Агалиев.

Он также указал на приведенный в докладе пример, когда в январе полицейские явились в дом некоего пользователя под видом сотрудников службы занятости, после чего тот был "задержан, избит и принужден извиниться за публикации в Facebook с критикой местных властей". "Мы сами проводим мониторинги медиа и социальных сетей насчет преследования пользователей, но нам этот случай неизвестен. Результаты должны сопровождаться фактами, чтобы отчет воспринимался с большим доверием", – подчеркнул Халид Агалиев.

По его словам, массовая блокировка сайтов проводилась в предыдущие годы, и за обзорный в последнем отчете период подобных значимых фактов не было. При этом в целом наличие проблем в области интернета в Азербайджане неоспоримо, добавил Агалиев. "Есть практика давления на активных пользователей в интернете, и в особенности на членов оппозиционных партий. Используются аресты, запугивания, киберкражи аккаунтов. Практически ни один из таких случаев не расследуется справедливо в соответствии с законом. Правда, порой давление оказывается на тех, кто переходит пределы свободы выражения мнений, использует резкие и даже нецензурные выражения. Однако бороться с этим с использованием таких карательных мер, как аресты, также незаконно. Все диффамационные иски должны расследоваться в рамках гражданского законодательства", – отметил эксперт.

Власти Азербайджана пока не отреагировали на отчет FH.

Азербайджанские правозащитники обобщили случаи преследования за публикации в соцсетях

Отметим, что Институт демократических инициатив 20 сентября опубликовал на своем сайте "Исследовательский документ о состоянии свободы выражения в социальных сетях" с анализом случаев, когда в течение 2020 года люди делились в социальных сетях своими мыслями и после подвергались давлению из-за своих убеждений. Для сбора фактов был проведен мониторинг СМИ и проведены интервью с пострадавшими. В результате расследования было установлено, что активисты, критикующие меры по борьбе с коронавирусом и в целом критикующие власти, подвергались незаконному, непропорциональному преследованию. Их привлекали к уголовной и административной ответственности.

Среди конкретных примеров уголовного преследования за выражение мнений в интернете указывается на случай с членом партии Народного фронта Азербайджана Ализамином Салаевым, который за видеоролик был приговорен к двум годам трем месяцам лишения свободы, и активистом движения D-18, сельским учителем Джалилом Забидовым, арестованным по обвинению в хулиганстве после распространения видео о фальсификациях на парламентских выборах.

Как писал "Кавказский узел", Ализамин Салаев осужден 20 апреля 2020 года. По обвинениям в клевете и оскорблении его приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Основанием для приговора стала публикация в соцсетях видео с его критикой в адрес полицейского. Школьный учитель из села Дяллякляр Ярдымлинского района, член движения D18 Джалил Забидов в мае 2020 года был приговорен к пяти месяцам лишения свободы по обвинению в хулиганстве. Активисты тогда сочли, что его преследование связано с протестами против фальсификации на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Кроме того, в докладе приводятся случаи, когда активистов и членов оппозиционных партий подвергали административным арестам. Среди них упоминаются члены ПНФА Анар Меликов, Ариф Бабаев, Фаиг Рашидов, член Движения за демократию и благоденствие Шакир Мамедли, активист Эльвин Иршадов и другие.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".