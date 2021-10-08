Берег реки Кизань. Астраханская область, июль 2015 г. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

08 октября 2021, 04:49

Жители Астраханской области столкнулись с нехваткой воды

Водоснабжение 13 населенных пунктов Астраханской области может полностью прекратиться из-за обмеления водозаборов.

Как писал "Кавказский узел", жители различных населенных пунктов Астраханской области регулярно испытывают трудности с водоснабжением. Так, 23 июня жители села Солянка близ Астрахани пожаловались, что в их дома уже неделю не поступает вода, которая до этого три месяца подавалась только по ночам. В примыкающем к Солянке поселке Приволжье перебои с водой также начались в апреле, в муниципальном предприятии "Астрводоканал" объяснили это забором воды для полива огородов. В начале июля водоснабжение села Солянка под Астраханью было восстановлено, но вода идет лишь ночью, а днем воду привозят муниципальные предприятия, рассказали сельчане.

Из-за низкого уровня воды в водозаборах есть угроза полного прекращения водоснабжения 13 населенных пунктов Астраханской области, сообщил 7 октября со ссылкой на пресс-службу губернатора региона "Интерфакс".  

"Астраханской области катастрофически не хватает воды. Эта проблема не только негативно сказывается на экологии региона, но и носит социальный характер, поскольку серьезно ухудшает качество жизни астраханцев. Так, недостаточный сброс приводит к ограничению, и даже прекращению водоснабжения части населенных пунктов", - процитировало сообщение пресс-службы агентство.

Речь идет об обмелении ильменей (мелких озер) и ериков (проток, соединяющий два водоема), из-за чего 13 водозаборов, которые обеспечивают около 10 тысяч жителей, в настоящее время не работают, сообщил зампред астраханского правительства Михаил Богомолов на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада при Федеральном агентстве водных ресурсов РФ.

Члены регионального правительства ранее провели предварительное совещание с Росводресурсами, а 7 октября они попросили об увеличении сброса воды из Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ с 4,7 тысяч кубических метров в секунду до минимум до 5 тысяч.

Недостаточный сброс воды из Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ приводит к ограничению водоснабжения части населенных пунктов в Наримановском, Лиманском, Икрянинском и других районах Астраханской области, считает зампред астраханского правительства Михаил Богомолов.

"Сегодня на нижней Волге сложилась катастрофическая гидрологическая обстановка, из-за чего в зоне риска полного прекращения водоснабжения находится 13 населенных пунктов", - процитировало Михаила Богомолова РИА "Новости".

Из-за недостаточного уровня воды пострадала работа транспорта в Астраханской области, так как была ограничена работа четырех паромных переправ.

Под угрозой оказались и местные рыбаки. "Из-за текущего гидрологического режима более 4,5 тысячи рыбаков не смогли выйти на промысел, потому что суда не могут пройти по мелководью", - процитировало сообщение пресс-службы агентство.

Существует угроза вымораживания воды на водных объектах, обнаженных северными сгонными ветрами, что может привести к заморным явлениям. "Нужно рассматривать проблему именно по социальному аспекту, под который попадает порядка 60 тысяч жителей Астраханской области. Как люди переживут зиму в этой ситуации - серьезный вопрос. Уровень воды в створе Астрахани упал более чем на 60 сантиметров, в муниципальных образованиях этот показатель еще выше", - процитировало Богомолова агентство.

После обсуждения на заседании межведомственной комиссии было принято коллективное компромиссное решение оставить уровень пропуска воды прежним - 4700 кубометров в секунду между предложенными регионами 4000 и 5000.

Для решения проблемы водоснабжения нужно расчищать водотоки и строить гидротехнические сооружения, считает руководитель Службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Сергей Смирнов.

"Первое из возможных решений, которое бы помогло решить проблему и обеспечить людей в селах водой – это расчистка водотоков. По каким-то причинам за эти годы они не были включены в федеральную программу, но сейчас мы подаем заявку на проектирование работ в следующем году и, соответственно, на расчистку в 2023-2024 годах. Второе, что также помогло бы удержать большее количество воды после паводка – строительство гидротехнических сооружений. Мы запланировали эти мероприятия на ближайшие три года", - заявил Сергей Смирнов.

Примечание:

"Жители 42 населенных пунктов Астраханской области остались без воды", "Жители села в Астраханской области пожаловались на недельное отсутствие воды", "Отключение воды в поселках Астраханской области обернулось уголовным делом".

Автор: "Кавказский узел"

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