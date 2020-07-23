Жители 42 населенных пунктов Астраханской области остались без воды

23 июля 2020, 18:19

Водоснабжение отключено в 14 муниципальных образованиях Ахтубинского района после аварии. В зону отключения воды попали более 22 тысяч человек, сообщило МЧС.

По данным ведомства, в Ахтубинском районе произошел прорыв трубы холодного водоснабжения.

"Без холодного водоснабжения остаются жители 14 муниципальных образований (42 населенных пункта, 3272 частных домовладения, 22028 человек)", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС по Астраханской области.

Специалисты устраняют последствия аварии, ремонтные работы будут продолжены утром 24 июля, проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в трех поселках Ахтубинского района нарушилось водоснабжение после замены части водопровода. Отключение воды обернулось уголовным делом о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в период с февраля 2016 года по июнь текущего года при замене части водопровода трубы были неправильно уложены в грунт, что привело к недостаточному уровню давления воды в насосной станции.