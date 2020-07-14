Отключение воды в поселках Астраханской области обернулось уголовным делом

14 июля 2020, 10:12

После замены части водопровода в Ахтубинском районе нарушилось водоснабжение трех поселков, сообщил сегодня Следком. Дело расследуется по статье о превышении полномочий.

По версии следствия, в период с февраля 2016 года по июнь текущего года вблизи поселка Верхний Баскунчак была организована замена металлических труб водопровода на пластиковые меньшего диаметра. Трубы были неправильно уложены в грунт, и образовались воздушные пробки, что привело к недостаточному уровню давления воды в насосной станции "Джелга". Было нарушено водоснабжение в поселках Верхний Баскунчак, Средний Баскунчак, Нижний Баскунчак Ахтубинского района, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

Следователи возбудили дело по ч.1 ст.286 УК России (превышение должностных полномочий), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

В поселках, где было нарушено водоснабжение, проживает более 10 тысяч человек. Люди оставались без регулярного водоснабжения в условиях жары около 40 градусов. Поселки находятся в засушливой местности, рек и других водоемов поблизости нет. После вмешательства губернатора Игоря Бабушкина власти нормализовали режим работы насосной станции, водоснабжение было восстановлено по временной схеме, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал о проблемах с водой в другом районе Астраханской области. В июне 2019 года власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в Приволжском районе в связи с отсутствием питьевой воды в селе Началово.