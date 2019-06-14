14 июня 2019, 15:37

Режим ЧС введен в Астраханской области в связи с отсутствием питьевой воды

Власти Астраханской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Приволжском районе в связи с отсутствием питьевой воды в селе Началово.

О режиме ЧС объявил сегодня временно исполняющий обязанности губернатора области Игорь Бабушкин на экстренном совещании. "Сложилась абсолютно негативная ситуация по водоснабжению в регионе. В частности, сегодня в мой адрес поступают тревожные сигналы, практически крик о помощи из села Началово Приволжского района", - сказал глава региона, поручив обеспечить круглосуточный подвоз питьевой воды в село.

Исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский сообщил, что село обеспечено технической водой. "Все насосные станции работают. Из-за ветхости водопровода возникают аварийные ситуации, но они в оперативном порядке устраняются в круглосуточном режиме. Что касается обеспечения села питьевой водой, то в настоящие время в рамках нацпроекта разрабатывается проектная документация на организацию питьевого водопровода. К работам приступим в текущем году, в 2020 году, по плану, должны завершить их", - сказал он.

По его словам, ранее питьевая вода в село поставлялась, но из-за неплатежей ее перестали привозить. В данный момент питьевая вода подвозится в село на машинах силами муниципалитета, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Астраханской области.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале прокуратура Харабалинского района Астраханской области через суд потребовала обеспечить жителей села Сасыколи питьевой водой. Более трех тысяч сельчан централизованно получают только техническую воду, а питьевую воду в село не привозят, установил суд. Власти села согласились дать жителям питьевую воду.

Примечание:

"Активисты заявили о нарушениях в питьевой галерее Нальчика на фоне бездействия чиновников", "Прокуратура потребовала обеспечить жителей Махачкалы качественной водой", "Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления водой в Шахтах".

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