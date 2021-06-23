Жители села в Астраханской области пожаловались на недельное отсутствие воды

23 июня 2021, 12:39

В село Солянка близ Астрахани вода три месяца подавалась только по ночам, а последние семь дней воды нет совсем, заявили местные жители. Решение проблемы затянулось из-за некомпетентности чиновников, предположил депутат Госдумы Сергей Шеин.

Жители той части Солянки, которая называется Новостроем, остаются без воды уже неделю, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" глава Солянского сельсовета Венера Джyманова. "Причина — малое давление в водопроводных сетях. В апреле-мае вода еще была по ночам, а сейчас нет и ночью", — подчеркнула она.

По словам Джумановой, поставщик воды — "Астрводоканал", но в результате проверки прокуратуры выяснилось, что сам водопровод бесхозный. "По итогам проверки прокуратура внесла представление, чтобы сети [официально] были признаны бесхозными, а сельсовет теперь пытается взять их на баланс", — сказала Венера Джуманова.

Она не уточнила, какое число жителей Солянки осталось без водоснабжения. По данным на 2014 год, в селе проживало 5332 человека, указано на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Калмыкии.

Житель Солянки Арман подтвердил, что проблемы с водой в одной из частей села начались еще весной. "Зимой вода всегда была, потом она бывала по ночам, а семь дней назад отключили вообще", — рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сельчанин полагает, что причиной стала техническая ошибка, допущенная при конструировании водопровода. "Наша система труб — наболевшая проблема. Она устаревшая и неправильная. Достаточно сказать, что у нас трубы в три раза шире, чем в начале системы, что автоматически приводит к падению давления. Кроме того, как выяснила в прошлом (2020. — Прим. "Кавказского узла") году прокуратура, организовавшая проверку по нашей жалобе, сети бесхозны. Раньше они вроде бы принадлежали компании ПМК, ныне банкроту, но они не признали, что сети их. Сейчас сельсовет пытается взять сети на баланс. Мы, владельцы домов, уже предлагали даже, что готовы частично софинансировать новую систему — сейчас этот вопрос находится в администрации района на рассмотрении", — отметил житель Солянки.

По его словам, администрация района и "Водоканал" организовали подвоз воды в Солянку. Кроме того, у местных жителей есть запасы воды, сделанные заранее. "Мы не первый год живем тут, и поэтому у нас есть цистерны, резервуары, куда мы собирали воду, когда давали по ночам. У меня, к примеру, бочка на 500 литров. Это помогает продержаться — тем более что дети у меня пока отдыхают на море", — сообщил Арман.

Жительница Солянки Тамара рассказала, что до ее дома и раньше вода днем не доходила. "Вода была только ночью. В мае уже было отключение на пять дней, а сейчас опять", — отметила она.

У нее нет резервуара для воды, но при этом водовозка подъезжала к ее дому лишь один раз за последние дни — 19 июня. "Сейчас мы покупаем пятилитровые бутылки для питья, а на помыться уже нет", — пожаловалась местная жительница.

Неоднократные жалобы в областные структуры не дали результата, констатировала Тамара. "Я писала и в правительство области, и в департамент ЖКХ, и в прокуратуру. Везде были отписки: нарушения найдены, проконтролируем. "Водоканал" и вовсе заявил, что сети не его, что нас очень удивило", — отметила она.

Еще одна жительница Солянки, Батима, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что воды, которую развозят по домам, не хватает, приходится докупать ее. "До этого вода была по ночам — можно было, к примеру, ночью постирать. А теперь уже неделю ее нет и ночью. Мыться и стираться приходится ездить к родственникам", — посетовала Батима.

"Астрводоканал" прокладывает новые трубопроводы в районе Солянки

На сайте "Астрводоканала", по состоянию на 12.30 мск 22 июня, нет информации о ситуации с водой в Солянке, однако говорится об аналогичных проблемах в соседнем поселке Приволжье. Перебои с водой там также начались в апреле, и "Астрводоканал" объяснил это забором воды для полива огородов. Муниципальное предприятие 13 апреля пообещало решить проблему к середине июня, однако впоследствии неоднократно продлевало этот срок. 21 июня "Астрводоканал" сообщил на своем сайте, что работы завершатся в июле.

Сейчас в Приволжье прокладываются новые линии трубопроводов. Питьевую воду местным жителям доставляет специальная водовозная машина, а техническую — пожарный автомобиль, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в аварийно-диспетчерской службе "Астрводоканала" по Трусовскому району.

Солянка и Приволжье находятся на противоположном от Астрахани берегу Волги. Привольже непосредственно примыкает к Солянке с севера, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты".

Проблемы с водой приносят очки местным политикам

Отсутствие воды причинило жителям Солянки не только неудобства, но и прямой ущерб, указал депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Шеин, который представляет Астраханскую область и занимался этой проблемой. "Когда начался сезон полива, у многих просто пропали огороды. Я общался с жителями, говорившими об этой проблеме. Мы писали письма, возможно, даже получали какие-то ответы — мне сейчас сложно сказать, поскольку это не единственная проблема, которой я занимался", — пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат предположил, что проблема сохраняется из-за некомпетентности чиновников. "Возможно, речь идет о нехватке квалификации, поскольку денег в области вполне хватает", — сказал Олег Шеин.

Депутат Шеин, обращая внимание на такие проблемы как нехватка воды в Солянке, "наращивает свой политический капитал и повышает узнаваемость", указал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Андрей Серенко. Проблемы ЖКХ перед выборами использует для наращивания свой популярности не только Шеин, отметил, в свою очередь, политолог Александр Алымов. "В Астрахани обычно проблемами ЖКХ начинают сильно и шумно интересоваться под выборы. Примерно за год до того "внезапно" обостряются коммунальные проблемы, и начинается борьба за их решение: публичные акции, сбор подписей. Когда выборов нет, это проходит в спокойном режиме. Подобными вещами занимается не только Шеин, но все остальные политики", — сказал Алымов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что в единый день голосования 19 сентября одновременно с выборами в Госдуму России пройдут также выборы депутатов думы Астраханской области.