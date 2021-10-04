Эльбрус. Фото: LxAndrew https://ru.wikipedia.org/

04 октября 2021, 17:13

Трое альпинистов остаются в больнице после восхождения на Эльбрус

Восьмой из 11 госпитализированных после восхождения на Эльбрус альпинистов выписан из больницы, на стационарном лечении в Нальчике остаются трое пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", из 19 альпинистов, попавших 23 сентября в снежный буран на Эльбрусе на высоте более 5000 метров, пятеро умерли. Еще 11 были доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, а трое от госпитализации отказались. К 26 сентября семь из 11 госпитализированных были выписаны из стационара, а четыре альпиниста оставались в больнице, из них трое - в ожоговом отделении и один - в отделении сосудистой хирургии. 

Из республиканской клинической больницы в Нальчике выписан один из альпинистов, сообщил сегодня представитель Минздрава Кабардино-Балкарии. "Одного пострадавшего выписали из ожогового отделения. Еще двое остаются в ожоговом, один - в отделении сосудистой хирургии", - привел слова представителя ведомства ТАСС.

По данным Минздрава, у всех пациентов отмечаются улучшения. "Состояние у всех с положительной динамикой", - процитировало представителя регионального министерства здравоохранения РИА "Новости".

В связи с гибелью пяти альпинистов, совершавших восхождение на Эльбрус, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. Организатора восхождения задержали. Организовавший восхождение группы альпинистов на Эльбрус петербургский бизнесмен Денис Алимов написал явку с повинной и дал признательные показания. 28 сентября Нальчикский горсуд арестовал его до 26 ноября.

Примечание:

"Спасателям удалось спустить с Эльбруса тела погибших альпинистов", "Власти анонсировали ужесточение требований к безопасности после трагедии на Эльбрусе", "Пользователи соцсетей потребовали запретить восхождения на Эльбрус без подготовки".

Автор: "Кавказский узел"

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