Минздрав сообщил о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов

01 октября 2021, 22:18

Четыре альпиниста продолжают лечение в нальчикской больнице. Представитель Минздрава Кабардино-Балкарии назвал состояние всех пострадавших при восхождении на Эльбрус пациентов стабильным.

Как писал "Кавказский узел", из 19 альпинистов, попавших 23 сентября в снежный буран на Эльбрусе на высоте более 5000 метров, пятеро умерли. Еще 11 были доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, трое от госпитализации отказались. К 26 сентября семь из 11 госпитализированных были выписаны из стационара.

Четверо пострадавших во время восхождения на Эльбрус альпинистов продолжают лечение в больнице в Нальчике. Врачи оценивают состояние альпинистов как средней степени тяжести, отмечается положительная динамика, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на Минздрав Кабардино-Балкарии.

"Четверо пострадавших остаются в республиканской клинической больнице. Трое из них находятся в ожоговом отделении, еще один, которому прооперировали ногу, – в отделении сосудистой хирургии. Самочувствие у всех хорошее, динамика положительная", - привело слова представителя ведомства РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что в связи с гибелью пяти альпинистов, совершавших восхождение на Эльбрус, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, организатора восхождения задержали. Организовавший восхождение группы альпинистов на Эльбрус петербургский бизнесмен Денис Алимов написал явку с повинной и дал признательные показания. 28 сентября Нальчикский горсуд арестовал его до 26 ноября.