Три альпиниста выписаны из больницы в Нальчике

26 сентября 2021, 13:10

Четверо пострадавших при восхождении на Эльбрус продолжают лечение в ожоговом отделении республиканской клинической больницы в Нальчике. Их состояние врачи оценивают как стабильное.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября стало известно, что пять человек погибли при восхождении на Эльбрус, спасатели обнаружили живыми еще 16 участников группы. Следователи начали проверку обстоятельств гибели туристов. 24 сентября выжившие альпинисты рассказали, что причиной экстремальной ситуации, при которой умерли пять человек, стало внезапное ухудшение погоды, обстоятельства также осложнились после травмы одного из альпинистов. 25 сентября были выписаны четверо из 11 госпитализированных альпинистов.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус — патриарх Кавказских гор" на "Кавказском узле".

Трое пострадавших при восхождении на Эльбрус выписаны из больницы, на лечении остались четыре пациента, эвакуированных с Эльбруса, сообщил сегодня представитель Минздрава Кабардино-Балкарии.

"Сегодня выписаны еще три пациента. В стационаре республиканской клинической больницы остаются четыре человека. Все они находятся в ожоговом отделении. Чувствуют себя хорошо, динамика положительная", - привело его слова РИА "Новости".

После гибели пяти альпинистов на Эльбрусе власти Кабардино-Балкарии решили ужесточить требования к организации восхождений в горы.