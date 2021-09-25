Четверо альпинистов выписаны из больницы в Кабардино-Балкарии

25 сентября 2021, 17:15

В больнице после выписки четверых остаются семь пострадавших на Эльбрусе альпинистов.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября стало известно, что пять человек погибли при восхождении на Эльбрус, спасатели обнаружили живыми еще 16 участников группы. Следователи начали проверку обстоятельств гибели туристов. 24 сентября выжившие альпинисты рассказали, что причиной экстремальной ситуации, при которой умерли пять человек, стало внезапное ухудшение погоды, обстоятельства также осложнились после травмы одного из альпинистов. Пользователи соцсетей потребовали запретить восхождения на Эльбрус без подготовки.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус — патриарх Кавказских гор" на "Кавказском узле".

Четверо из 11 госпитализированных альпинистов сегодня были выписаны из больницы, сообщили в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.

"Двое ранее находившихся в реанимации пациентов переведены в обычные палаты. Альпинисту из Санкт-Петербурга проведена операция на голени, он чувствует себя хорошо", - цитирует представителя республиканского Минздрава "Интерфакс".

Всего в больнице остаются семь пострадавших. "У всех наблюдается положительная динамика", - добавили в министерстве.