Спасателям удалось спустить с Эльбруса тела погибших альпинистов

26 сентября 2021, 18:23

Спасатели спустили с Эльбруса тела троих альпинистов, погибших при восхождении на гору. Поисковая операция на Эльбрусе проводилась в тяжелейших условиях и с риском для жизни спасателей, рассказал один из ее участников.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября стало известно, что пять человек погибли при восхождении на Эльбрус, спасатели обнаружили живыми еще 16 участников группы. 11 человек были госпитализированы, семь из них уже выписаны из больниц. Следователи начали проверку обстоятельств гибели туристов. Выжившие альпинисты рассказали, что причиной экстремальной ситуации, стало внезапное ухудшение погоды, обстоятельства также осложнились после травмы одного из альпинистов. Операция по спуску тел погибших альпинистов с Эльбруса 24 сентября была приостановлена из-за ухудшения погодных условий.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус — патриарх Кавказских гор" на "Кавказском узле".

Спасателям удалось забрать тела трех погибших на седле Эльбруса в ночь с 23 на 24 сентября. "Тела транспортируют на поляну Азау, где передадут сотрудникам Следственного комитета", - сообщил сегодня Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд на своей странице в Instagram.

На опубликованном спасателями видео можно увидеть, что в эвакуации тел альпинистов принимает участие не менее 14 человек, группами они везут тела погибших к транспортному средству. Эвакуация проводится в условиях сильного ветра и метели. Один из участников группы, после того, как дошел до транспортного средства, упал на снег, видно на кадрах.

МЧС Кабардино-Балкарии опубликовало сегодня подробности операции по спасению альпинистов 23 сентября. "Спасатели действительно работали с риском для жизни, так как пришлось разделиться на несколько групп для спасения людей на разных участках, где могли быть глубокие трещины, в которые можно было провалиться в любой момент. Кроме того, спасательная операция осложнялась темным временем суток, был туман, холод, нулевая видимость, шел сильный снег", - приводятся слова спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Азнора Хаджиева на странице ведомства в Instagram.

Основная группа туристов находилась на высоте 5 300 метров, но еще были группы по одному, два человека, которые решили самостоятельно спуститься, рассказал Хаджиев. "Они отклонились от маршрута, и их приходилось искать отдельно", - отметил он. По словам спасателя, туристы к моменту прибытия поисковой группы провели в снежном плену 15-20 часов и были в бедственном положении, многие - в стрессе. "Те, кого спасали мы, находились в тяжелом состоянии, были обессилены, замерзшие. Их на руках несли, подмышкой", - приводятся слова Хаджиева в сообщении.

Запись на странице МЧС Кабардино-Балкарии, насчитывающей 70,3 тысячи подписчиков, набрала на 18:10 мск 44 комментария.

Часть пользователей соцсети поблагодарила спасателей за их тяжелый труд. "Спасатели Эльбруса самые лучшие, поклон и уважение им! Здоровья вам, ребята! И повышения заработной платы!", - написала _vika_perv_ ."Вот кто заслуживает медалей и зарплат. Они каждый день рискуют жизнью, спасают людей. Услышите, чиновники", - согласилась с ней larisaemzagova7896.

Некоторые пользователи сочли, что гиды в группе совершили ошибки, которые привели к фатальным последствиям. "Вот реально не понимаю - не имея никаких навыков почему тащатся в горы? А потом спасите-помогите! И, рискуя своей жизнью, другие должны их искать и спасать!", - возмутился пользователь zzz1212532. "Потому, что их гиды решили отличиться и повели в плохую погоду. Остальные группы не стали подниматься. Вот и попали туристы в ад, к которому были не готовы", - ответил прокомментировал alexashka.muy. "Не понимаю, как гиды в группе позволили участникам восхождения разделяться в такую погоду? Почему до последнего не держались вместе? Погибло ведь 4 девушки... Неужели они самостоятельно пошли вниз? Очень много вопросов, если честно, в этой ситуации. Я, хоть и не хожу на Эльбрус, но разделяться в горах - это неприемлемо, если честно, особенно, когда бушует стихия", - указал five_mountains.

"Кавказский узел" также писал, что власти Кабардино-Балкарии анонсировали ужесточение требований к безопасности восхождений после гибели пяти альпинистов на Эльбрусе.