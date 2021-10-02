02 октября 2021, 14:02

Задержан замглавы Генштаба Вооруженных сил Армении

Заместитель главы Генштаба ВС Армении Степан Галстян задержан в рамках расследования дела о злоупотреблении служебным положением и крупном хищении.

Как писал "Кавказский узел", Степан Галстян был назначен заместителем начальника Генштаба ВС Армении в июне 2018 года. В марте этого года он временно исполнял обязанности начальника ведомства.

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала Степана Галстяна в рамках расследования уголовного дела о хищении в особо крупных размерах во время поставки вооружения, сообщили в ведомстве.

"Следственный департамент СНБ задержал заместителя начальника Генштаба ВС Степана Галстяна в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении и хищении в особо крупных размерах во время процесса поставки боеприпасов для нужд ВС. Он был привлечен как обвиняемый в злоупотреблении служебным положением, повлекшем серьезные финансовые последствия, и в суд было подано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения", - цитирует сообщении пресс-службы СНБ ТАСС.

Напомним, 30 сентября стало известно, что Служба нацбезопасности Армении задержала бывшего главу Минобороны страны Давида Тонояна по делу о хищении около 4,7 млн долларов при поставках вооружения. Вместе с ним был также задержан бывший руководитель компании-поставщика Давид Галстян. 30 сентября Тоноян был арестован.

Примечание:

"Бизнесмен Галстян возвращен под арест по делу о поставках снарядов", "Суд оставил под стражей бывшего мэра Мегри", "Пять человек осуждены за вывоз оружия из Карабаха в Армению".

Автор: "Кавказский узел"

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