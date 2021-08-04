Суд оставил под стражей бывшего мэра Мегри

04 августа 2021, 23:54

Апелляционный суд отказался изменить меру пресечения бывшему мэру Мегри Мхитару Закаряну, оставив его под стражей. Защита обвинила суд в предвзятости и назвала уголовное преследование Закаряна политическим заказом.

Как писал "Кавказский узел", в июле суд постановил арестовать на два месяца бывшего мэра Мегри Мхитара Закаряна по делу о хищении бюджетных денег.

Мхитар Закарян баллотировался в депутаты по спискам предвыборного блока "Айастан" и занимал 17 место в списке. 9 июля Закарян подал заявление об отставке с поста мэра Мегри с намерением взять депутатский мандат. Но ему было предъявлено обвинение по делу о хищении бюджетных денег.

Мэр Мегри подвергается уголовному преследованию по политическим мотивам, объявил сегодня после решения суда по делу Закаряна его адвокат Ерем Саргсян. «Суд проигнорировал обоснования защиты о необоснованном аресте моего подзащитного. Не было повода отказать нам в жалобе. Однако так было изначально решено – отказаться освободить Закаряна», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат и добавил, что защита подаст кассационную жалобу.

Саргсян отметил, что слушания по жалобе на арест Мхитара Закаряна начались 3 августа. Защита подала ходатайство об отводе судье, но суд отказался его удовлетворить.

«Есть подозрение, что политические дела распределяют между лояльными властям судьями. Защита, в частности, потребовала письменное доказательство, что дело передали Рузанне Барсегян в алфавитном порядке, как требует закон при отсутствии возможности визировать дела автоматически. Но мы так и не получили каких-либо свидетельств», - подчеркнул адвокат.

Защита бойкотировала слушания из отказа в отводе суда. «Ожидать законности или справедливости бессмысленно. Защита намерена подать жалобу в ЕСПЧ», - резюмировал защитник бывшего мэра Мегри.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. Больше половины голосов на выборах получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения в ходе выборов, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".