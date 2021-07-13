Мэр Мегри арестован на два месяца

13 июля 2021, 12:27

Суд постановил арестовать на два месяца бывшего мэра Мегри Мхитара Закаряна, обвиняемого по делу о хищении бюджетных денег, сообщил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 июля Центризбирком Армении разрешил арестовать бывшего чиновника ставшего депутатом парламента по делу о хищении бюджетных денег.

Бывший мэр Мегри Мхитар Закарян был арестован после того, как жители Сюникской области 21 апреля преградили дорогу кортежу Никола Пашиняна. Премьер-министр поручил силовикам наказать организаторов акции протеста. По данным оппозиции, были задержаны более 50 человек, в том числе глава общины Мегри. Суд в Ереване 23 признал задержание Закаряна незаконным.

Суд взял под стражу бывшего мэра города Мегри, кандидата в депутаты от блока "Айастан" Мхитара Закаряна, сообщил сегодня его адвокат Ерем Саркисян. "По стандартному сценарию... Задержание Мхитара Закаряна признано незаконным, но он арестован на два месяца", – сказано в размещенной на странице в Facebook Саркисяна публикации, перевод которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат также сообщил, что подробности будут озвучены позже.

Напомним, Мхитар Закарян баллотировался в депутаты по спискам предвыборного блока "Айастан" и занимал 17 место в списке. 9 июля Закарян подал заявление об отставке с поста мэра Мегри с намерением взять депутатский мандат. Но ему было предъявлено обвинение по делу о хищении бюджетных денег.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. Больше половины голосов на выборах получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения в ходе выборов. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в боях за Нагорный Карабах. Однако ответственность за поражение в войне с Азербайджаном граждане Армении возлагают и на тех, кто был у власти ранее, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".