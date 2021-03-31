Лачинский район Нагорного Карабаха. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

31 марта 2021, 13:35

Пять человек осуждены за вывоз оружия из Карабаха в Армению

Суд приговорил обвиняемых в незаконном вывозе  оружия из Нагорного Карабаха к лишению свободы на сроки от года до четырех лет, сообщила сегодня прокуратура Армении.

Пять человек приговорены к различным срокам заключения за  незаконное приобретение и перевозку оружия из Нагорного Карабаха в Армению. Двух человек суд приговорил к лишению свободы на год, двух человек – на два года, и одного – к четырем годам заключения, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Армении. 

Автоматы, пулеметы, пистолеты, штык-ножи, оружие с оптикой, гранатометы, патроны различного калибра, гранаты, тротиловые шашки, изъятые у подозреваемых, предназначались для использования в ходе военных действий в Нагорном Карабахе. В большинстве случаев их пытались доставить в Армению по дороге Степанакерт–Горис, спрятав в машинах. Попытки вывезти оружие из Нагорного Карабаха фиксировались как в ходе осенней войны, так и после ее окончания, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение на сайте ведомства.

Всего с начала осенней войны в Нагорном Карабахе было начато расследование  95 уголовных дел о незаконном приобретении, присвоении, перевозке оружия и взрывчатых веществ. По 27 из них производство прекращено. По 63 делам следствие продолжается, материалы четырех уголовных дел направлены в суд. 39 подозреваемым предъявлено обвинение, девять из них находятся под арестом, 26 – под подпиской о невыезде, двое освобождены под залог и еще двое – под поручительство командования, сообщил сегодня "Sputnik Армения" со ссылкой на прокуратуру.

Часть 3 статьи 238 Уголовного кодекса Армении (хищение или вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) предусматривает до 10 лет лишения свободы, статья 235 Уголовного кодекса Армении (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", ранее прокуратура Армении отчиталась об аресте подполковника армии Нагорного Карабаха, который отдал приказ солдатам садиться в машину, несмотря на угрозу удара по ней с беспилотника. В результате  погибли 18 военных, и один был ранен, сообщила 30 декабря 2020 года прокуратура Армении.

Боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. С информацией об этом обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение обвиняемого по делу о фейках", "Беженцы в Нагорном Карабахе добились компенсаций за потерянное имущество", "Степанакерт призвал международное сообщество защитить армянские памятники".

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