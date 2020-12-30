Армянский офицер арестован по делу о гибели 18 солдат в Карабахе

30 декабря 2020, 11:02

Подполковник армии Нагорного Карабаха отдал приказ солдатам садиться в машину, несмотря на угрозу удара по ней с беспилотника, в результате чего погибли 18 военных и один был ранен, сообщила прокуратура Армении.

Как писал "Кавказский узел", родители пропавших солдат потребовали от властей Армении сведений об их судьбе. По их мнению, власти замалчивают информацию о пропавших без вести солдатах. 19 ноября они вышли на акцию протеста в Ереване у здания Минобороны Армении, потребовав встречи с главой ведомства. В тот же день Следком Армении сообщил об арестах среди офицерского состава по делу о нарушениях условий военной службы и неоправданной гибели армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. По условиям соглашения о прекращении огня Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Суд арестовал замкомандира одной из воинских частей, которого следователи подозревают в том, что во время боевых действий в Нагорном Карабахе он дал приказ, приведший к гибели 18 военнослужащих, еще один получил ранения, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Армении.

По версии следствия, отец одного из солдат отправился на передовую в Нагорный Карабах и стал очевидцем того, как 9 октября замкомандира воинской части отдал приказ вышедшим из машины военным сесть в нее и продолжить движение несмотря на то, что был слышен звук приближающегося ударного беспилотника. Через несколько минут машина попала под обстрел летательного аппарата, а находившиеся в ней солдаты погибли. Позднее отец военного написал жалобу в прокуратуру, сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте прокуратуры Армении.

В ходе предварительного следствия изложенное в обращении в прокуратуру подтвердилось, сказано в публикации. "Командир роты выполнил его приказ и усадил в машину 19 военнослужащих. Спустя пять минут по машине ударил беспилотник, и из-за возникшего пожара погибли 18 военнослужащих, еще один получил ранения. Также ранения получили отец военнослужащего, который написал генпрокурору, и находившийся в его машине начальник инженерно-саперной службы воинской части", – сообщила пресс-служба прокуратуры.

Замкомандира воинской части обвинен в злоупотреблении властью во время военного положения, повлекшем тяжкие последствия, сказано в информации.

По данным властей Нагорного Карабаха за время эскалации конфликта погибли 1770 военных. Потери среди мирных жителей региона составило 60 убитых и 157 раненых. Азербайджанская сторона сообщила, что с 27 сентября по 9 ноября погибли 2783 военнослужащих. Генпрокуратура страны заявила о 94 погибших и 414 раненых мирных жителях.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".