Временным главой Генштаба в Армении назначен Степан Галстян

10 марта 2021, 21:09

Замглавы Генштаба Вооруженных сил Армении Степан Галстян временно возглавит ведомство после увольнения Оника Гаспаряна, сообщил пресс-секретарь Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта истек срок пребывания Оника Гаспаряна на посту начальника генштаба Армении, поскольку президент Армен Саркисян не направил в Конституционный суд проект указа о его отставке. Гаспарян обратился в административный суд по поводу законности своего увольнения. Пашинян предложил вернуть на пост главы генштаба Артака Давтяна.

25 февраля Генштаб Вооруженных сил Армении призвал Никола Пашиняна уйти в отставку. Премьер-министр счел это попыткой госпереворота и составил указ об увольнении начальника генштаба. Однако Армен Саркисян дважды отказался подписать этот документ.

Временно исполнять обязанности начальника Генштаба Вооруженных сил Армении будет генерал-лейтенант Степан Галстян, занимавший должность замглавы ведомства, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-секретаря Пашиняна "Интерфакс".

Степан Галстян был назначен заместителем начальника генштаба в июне 2018 года. Он служит в Вооруженных силах Армении с 1992 года, в 2003 году был назначен начальником Управления авиации Минобороны. В 2007 году ему было присвоено воинское звание генерал-майор, а в 2012 году - генерал-лейтенант. Галстян занимал также должности командира отряда авиации, воинской части, базы, сообщил "Спутник-Армения".

Политический кризис в Армении обострился после того, как Никол Пашинян критически высказался о качествах ракетных комплексов "Искандер". Так он прокомментировал слова бывшего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что ракетные комплексы надо было использовать в первые дни обострения карабахского конфликта осенью 2020 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Про войну, миллиарды и "Искандеры": главное из интервью с Саргсяном". Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, рассказывается в справке "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции" на "Кавказском узле".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".