10 марта 2021, 21:09

Временным главой Генштаба в Армении назначен Степан Галстян

Замглавы Генштаба Вооруженных сил Армении Степан Галстян временно возглавит ведомство после увольнения Оника Гаспаряна, сообщил пресс-секретарь Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта истек срок пребывания Оника Гаспаряна на посту начальника генштаба Армении, поскольку президент Армен Саркисян не направил в Конституционный суд проект указа о его отставке. Гаспарян обратился в административный суд по поводу законности своего увольнения. Пашинян предложил вернуть на пост главы генштаба Артака Давтяна.

25 февраля Генштаб Вооруженных сил Армении призвал Никола Пашиняна уйти в отставку. Премьер-министр счел это попыткой госпереворота и составил указ об увольнении начальника генштаба. Однако Армен Саркисян дважды отказался подписать этот документ.

Временно исполнять обязанности начальника Генштаба Вооруженных сил Армении будет генерал-лейтенант Степан Галстян, занимавший должность замглавы ведомства, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-секретаря Пашиняна "Интерфакс".

Степан Галстян был назначен заместителем начальника генштаба в июне 2018 года. Он служит в Вооруженных силах Армении с 1992 года, в 2003 году был назначен начальником Управления авиации Минобороны. В 2007 году ему было присвоено воинское звание генерал-майор, а в 2012 году - генерал-лейтенант. Галстян занимал также должности командира отряда авиации, воинской части, базы, сообщил "Спутник-Армения".

Политический кризис в Армении обострился после того, как Никол Пашинян критически высказался о качествах ракетных комплексов "Искандер". Так он прокомментировал слова бывшего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что ракетные комплексы надо было использовать в первые дни обострения карабахского конфликта осенью 2020 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Про войну, миллиарды и "Искандеры": главное из интервью с Саргсяном". Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, рассказывается в справке "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции" на "Кавказском узле".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Демонстранты в Ереване возвели баррикады из мусорных баков", Саркисян отреагировал на призывы оспорить увольнение Гаспаряна", "Юристы призвали президента Армении решить вопрос с отставкой главы Генштаба". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 марта 2021, 22:41

10 марта 2021, 22:07

10 марта 2021, 20:38

10 марта 2021, 20:15

  • 1 Митинг за отставку Пашиняна собрал 2,5 тысячи человек

    Митинг и шествие противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошли без задержаний, полиция насчитала 2,5 тысячи участников акции. Депутаты попали сегодня в заблокированное здание парламента через хозяйственный вход, оппозиция пригрозила перекрыть и его.

10 марта 2021, 19:37

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи