Пашинян представил кандидата в главы Генштаба

10 марта 2021, 13:44

Вернуть на пост главы Генштаба Артака Давтяна предложил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент рассмотрит ходатайство о назначении Давтяна в трехдневный срок, сообщили в администрации президента.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта истек срок пребывания Оника Гаспаряна на посту начальника Генштаба Армении, поскольку президент Армен Саркисян не направил в Конституционный суд проект указа о его отставке. Президент Армении попросил сегодня суд проверить на соответствие Конституции закон "О воинской службе" в связи с предложением премьер-министра уволить начальника Генштаба, проект указа об увольнении Оника Гаспаряна Армен Саркисян не оспорил. Оник Гаспарян обратился в административный суд по поводу законности своего увольнения.

25 февраля Генштаб вооруженных сил Армении призвал Никола Пашиняна уйти в отставку. Премьер-министр счел это попыткой госпереворота и составил указ об увольнении начальника Генштаба. Однако Армен Саркисян дважды отказался подписать этот документ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян внес кандидатуру на должность начальника Генштаба. "Премьер-министр предложил президенту назначить Артака Давтяна на должность начальника Генштаба", - процитировало сегодня агентство "Арменпресс" пресс-секретаря премьер-министра Мане Геворкян.

Президент Армении Армен Саркисян получил от премьер-министра Никола Пашиняна предложение о назначении Артака Давтяна на должность начальника Генштаба. "Предложение премьер-министра получено. Мы отреагируем в трехдневный срок", - привело слова помощника президента Асмик Петросян издание Aysor.

С 1992 года Давтян занимал ряд командных должностей в различных войсковых частях вооруженных сил, в 2006 году был назначен начальником оперативного управления Генштаба, а 24 мая 2018 года - начальником Генерального штаба вооруженных сил Армении. После отставки с поста главы Генштаба Давтян 16 июля 2020 года возглавил Военно-промышленный комитет, а 16 ноября 2020 года был освобожден от этой должности. 9 марта приказом министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна Артак Давтян был назначен старшим офицером по линии специальных поручений, сообщило сегодня АМИ "Новости Армения".

Артак Давтян был назначен главой армянского Генерального штаба в силу того, что он никогда не вмешивался в политику, имеет безупречную репутацию и большой опыт работы, заявили в мае 2018 года опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Глава Генштаба Армении Артак Давтян был отправлен в отставку в июне 2020 года после того, как в нарушение режима самоизоляции свадьбу его сына посетило множество гостей.

Напомним, что политический кризис в Армении обострился после того, как Никол Пашинян критически высказался о качествах ракетных комплексов "Искандер", комментируя слова бывшего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что ракетные комплексы надо было использовать в первые дни обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. "Искандеры" нужно было применять уже на четвертый-пятый день войны, когда Азербайджан накопил огромное количество живой силы в Горадизе и на других участках", - приводятся слова Саргсяна в справке "Кавказского узла" "Про войну, миллиарды и "Искандеры": главное из интервью с Саргсяном".

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, и как к этому относится народ, рассказывается в справке "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции" на "Кавказском узле".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".