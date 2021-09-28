Новость о приезде Саакашвили в Тбилиси вызвала резонанс в грузинском обществе

28 сентября 2021, 22:00

Возвращение Михаила Саакашвили принесет пользу стране, прокомментировали фолловеры бывшего президента Грузии его сообщение в Facebook о намерении прилететь в Тбилиси 2 октября. Саакашвили ждут уголовные дела, отметили их оппоненты, усомнившись в реальности его обещания.

Как писал "Кавказский узел", третий президент Грузии Михаил Саакашвили, который заявил о победе оппозиции на парламентских выборах в 2020 году, 1 ноября 2020 года отказался от претензий на пост премьер-министра страны, но признался, что его волнует отсутствие возможности вернуться домой. Саакашвили лишился гражданства Грузии после того, как не провел процедуру оформления двойного гражданства при получении гражданства Украины.

Что ждет Саакашвили при возвращении в Грузию, попытался разобраться "Кавказский узел" в справочном материале "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?"

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение на грузинском языке и скан билетов из Киева в Тбилиси, приземлиться в аэропорту столицы Грузии он должен 2 октября в 23.05 местного времени, вместе с ним прилетит и его мать Гиули Аласания.

Приезда Саакашвили ждут его сторонники

Запись Саакашвили набрала на 21:20 мск более 2 тысяч комментариев. В аккаунте бывшего президента Грузии фолловеры приветствовали его возвращение.

"Я мечтаю, чтобы Миша приехал и вновь стал президентом моей страны - Грузии! Саакашвили - самый великий человек на всем постсоветском пространстве!", написала Ладжи Исакова. "Вас правда ждут в Грузии, люди, которые устали от произвола нынешней власти, люди, которые устали слушать каждый день об убийствах и ограблениях, люди, которые хотят для себя и для своих детей и внуков счастливого будущего. Михаил, вы нужны своей стране и народу Грузии", - отметила Вероника Вильчинскене. "Вся Грузия должна встречать вас, вы гордость Грузии", - указал Niyamaddin Ismailov.

В сообществе NEWSGEORGIA / Новости-Грузия в Facebook, насчитывающем 68 тысяч подписчиков, комментаторы напомнили, что Саакашвили ждет уголовное преследование. На 21:40 мск запись набрала 104 комментария. "А как он может прилететь в Грузию? Его же сразу арестуют и посадят в тюрьму за ряд преступлений. У него сколько статей уголовного дела. Интересно, что будет дальше", - задалась вопросом Анна Шилина. "Было бы за что, за девять лет могли бы экстрадировать,через Интерпол", - ответила ей Нана Аладашвили. "А это не называется вмешательством иностранного гражданина в выборы? Куда смотрит ПАСЕ европейское. Надо их предупредить письменно на всякий случай", - написала Medea Delidi.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что выборы мэров и депутатов городских собраний пройдут в стране 2 октября. После этого партии начали выдвигать своих кандидатов. 56 местных и 19 международных организаций прошли регистрацию для наблюдения за ходом выборов мэров и депутатов городских собраний в Грузии, сообщил Центризбирком страны.

Надежду на возвращение Саакашвили в Грузию выразила Fati Amirova. "Пусть прилетит. Уже ни на кого нет надежды. За кого голосовать? Что ожидает Грузию - непонятно. В стране все хуже и хуже политическое положение, потому что о народе вообще никакой лидер не волнуется. Главное для них - занять кресло правления и побольше захапать в собственный карман"."Надеюсь, с ним летит и хороший адвокат. Интересно, а самолёт не будут сажать в другом аэропорту, как это было с Навальным?", - поинтересовался Эд Нибиери.

Алексея Навального задержали 17 января после прохождения паспортного контроля в аэропорту "Шереметьево". Рейс авиакомпании "Победа" должен был приземлиться во "Внуково", однако самолет был перенаправлен в Шереметьево. Встречать политика в аэропорту Внуково собрались его сторонники из разных регионов России, в том числе Краснодара и Волгограда. 2 февраля суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии взамен назначенного ранее условного наказания по делу "Ив Роше". Правозащитный центр "Мемориал"* признал оппозиционера политзаключенным. Сразу после ареста Навального в России прошли массовые протесты, признанные политологами самыми массовыми за последние десятилетия.

Информацию о возвращении Саакашвили опубликовал в своем Telegram-канале, насчитывающем 26 тысяч подписчиков, Николай Левшиц. Запись собрала на 21:40 мск 108 комментариев. "Купить билет одно. Сесть на самолёт - немного другое", - отметил пользователь Via ches. "Кто-то действительно верит, что он вернется?" - поинтересовался Nick.