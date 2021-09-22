Сторонник "Единого национального движения" держит флаг во время митинга. Февраль 2021 г. Фото: REUTERS/Ираклий Геденидзе

22 сентября 2021, 16:02

Оппозиция потребовала наказать участников нападения в Дманиси

Участники митинга в Дманиси потребовали привлечь к ответственности всех участников нападения на агитаторов "Единого национального движения". События в Дманиси стали результатом спланированной провокации оппозиции, указали представители "Грузинской мечты". 

Как писал "Кавказский узел", два активиста "Единого национального движения" (ЕНД) получили ножевые ранения во время агитации в Дманиси. Представители оппозиции возложили ответственность за нападение на правящую партию. Однако "Грузинская мечта" отвергла свою причастность к нападению. Полиция задержала подозреваемого в нападении  в Дманиси,  ЕНД указало, что он является сыном кандидата от "Грузинской мечты".

2 октября в Грузии пройдут выборы мэров и депутатов городских собраний. 20 сентября Центризбирком Грузии объявил о начале проверки после появления в Тбилиси баннеров с "кровавыми" изображениями лидеров оппозиции. К несанкционированной рекламе может иметь отношение "Грузинская мечта", считают оппозиционеры. 

Лидеры "Национального движения» прибыли на место после столкновения в Дманиси. Оппозиционные партии заявили, что будут протестовать против насилия. В эти минуты оппозиционеры проводят митинг, передает Мтавари архи.

Оппозиция вышла на митинг после столкновения в Дманиси. На месте присутствуют кандидат в мэры Тбилиси от Объединенной оппозиции Ника Мелия, Элене Хоштария,  депутат Каха Окриашвили и другие лидеры оппозиции. Они  выразили протест против эскалации насилия и осудили нанесенные ранения.

Власти приказали атаковать своих сторонников, чтобы запугать население, отметил в своем выступлении Ника Мелия. Он еще раз призвал своих сторонников прийти на избирательные участки и сказал, что все, кто жестоко обращается с мирным населением, должны быть наказаны.

"Рука об руку, мирно, непоколебимо, твердо, давайте пойдем на избирательные участки 2 октября с бюллетенями и встретимся лицом к лицу с этим режимом. Это не угроза, все несут ответственность!", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Мелии в эфире "Мтавари архи".

Сторонники ЕНД также собрались около штаб-квартиры партии. "Единое национальное движение" заявило, что в нападении на агитаторов принимал участие не один человек, а гораздо больше людей и потребовало, чтобы все нападавшие понесли наказание за то, что произошло. Оппозиция также потребовала, чтобы отец человека, напавшего на сторонников оппозиции, снял свою кандидатуру.

В стране постоянно происходят провокации перед выборами и за этим стоит определенная оппозиционная сила, заявил кандидат в мэры Тбилиси, член "Грузинской мечты" Каха Каладзе. "При чем здесь кандидат? Если есть конкретные люди, которых обвиняют в преступлениях, конечно, эти люди должны быть привлечены к ответственности. Насилие категорически недопустимо и эти провокации, особенно в последние дни выборов это можно увидеть каждый год.  К сожалению, это происходило (ранее).  Единое национальное движение" шло на провокации", - перевел слова Каладзе  "Рустави 2" корреспондент "Кавказского узла".

Отец задержанного Михаил Дауташвили назвал случившееся результатом провокации, в которой принимали участие до 40 человек. "Команда Кахи Окриашвили прошла мимо моего штаба со словесными оскорблениями, криками. Они остановились в 100 метрах от нас, начали словесные оскорбления, нецензурные выражения, которые затем переросли в физическую конфронтацию", - привело его слова "Интерпрессньюс".

По его словам, представители ЕНД знали, что у сына Дауташвили есть проблемы с психикой. "Их метод - раздражать людей, устраивать провокации и так далее. Мы терпели, как могли, но, повторяю, состояние здоровья моего сына плохое и он не выдержал этой провокации", - процитировало Дауташвили агентство.

Слова представителей "Грузинской мечты" о провокациях безосновательны, заявил член парламентской фракции "Единое национальное движение - сила в единстве" Каха Окриашвили.

"Я надеюсь, что то, что произошло, больше не повторится. Вся ответственность лежит на "Грузинской мечте" . Они говорят о провокациях, но здесь снято столько видео на телефоны, что эти обвинения безосновательны", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Окриашвили "Мтавари архи".

Примечание:

"Грузинские политологи спрогнозировали негативные последствия слива слежки за дипломатами", "Грузинские оппозиционеры провели акцию в поддержку уличных торговцев", "Грузинские политологи объяснили решение об экстрадиции Кардавы".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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