Вывеска на здании ЦИК Грузии. http://www.newsgeorgia.ru/incidents/20120904/215194788.html

29 августа 2021, 08:44

ЦИК Грузии зарегистрировал 75 организаций для наблюдения на выборах

56 местных и 19 международных организаций прошли регистрацию для наблюдения за ходом выборов мэров и депутатов городских собраний в Грузии, сообщил Центризбирком страны.

Как писал "Кавказский узел", президент Грузии Соломе Зурабишвили объявила, что выборы мэров и депутатов городских собраний пройдут в стране 2 октября. После этого партии начали выдвигать своих кандидатов. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ предложило направить в Грузию 350 краткосрочных и 30 долгосрочных наблюдателей для мониторинга на муниципальных выборах.

Регистрацию для наблюдения за ходом предвыборной кампании и голосования на выборах мэров и депутатов городских собраний прошли 56 местных неправительственных организаций, сообщил 28 августа со ссылкой на ЦИК страны "Спутник-Грузия". В числе наблюдателей - "Ассоциация молодых юристов", "Международная прозрачность – Грузия", "Международное общество для справедливых выборов и демократии", "Многонациональная Грузия", отмечается в сообщении.

По данным Центризбиркома Грузии, для наблюдения за выборами также зарегистрировано 19 международных организаций.

Для освещения процесса голосования на выборах регистрацию прошли 511 журналистов и операторов от 16 средств массовой информации, говорится в сообщении.

На всех избирательных участках, за исключением тех, где зарегистрировано менее 300 избирателей, будет происходить видеофиксация, сообщил Общественный вещатель Грузии на своем сайте. В день выборов  процесс подсчета голосов будут записывать порядка 3700 видеокамер, а записи будут доступны в интернете, отмечается в сообщении.

Центризбирком также призвал граждан Грузии, которые не имеют постоянного места жительства, до 11 сентября решить вопрос с регистрацией. До этого времени они должны обратиться в Агентство развития сервисов и предоставить фактический адрес своего проживания для принятия участия в голосовании и цифровую фотографию, привел сообщении пресс-секретаря ЦИК Грузии Натии Иоселиани Georgiainform.

"Кавказский узел" также писал, что 23 августа народный защитник Нино Ломджария призвала в условиях сложившейся в Грузии эпидемиологической ситуации обсудить вопрос о переносе даты выборов. Оппозиция Грузии поддержала призыв омбудсмена отсрочить выборы из-за COVID-19.

Примечание:

"Аналитики исключили возвращение властей Грузии к соглашению с оппозицией", "Оппозиция Грузии поддержала призыв омбудсмена отсрочить выборы из-за COVID-19", "Политологи указали на репутационные потери Грузии из-за договора с Белоруссией".

Автор: "Кавказский узел"

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