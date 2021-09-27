Ильхам Алиев озвучил претензии к российским миротворцам и посредникам

27 сентября 2021, 18:54

Российские миротворцы пускают в Нагорный Карабах иностранцев, несмотря на запрет со стороны азербайджанских властей, заявил в интервью «Анадолу» президент Азербайджана. Алиев обвинил в бездействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и сообщил о планах развития населенных пунктов, перешедших под контроль Баку.

Как писал "Кавказский узел", сегодня исполняется год с начала карабахской войны 2020 года. В связи с этим вчера, 26 сентября, в Ереване прошло памятное факельное шествие, в котором, по данным организаторов, приняли участие около 3000 человек. Аналогичное по масштабу факельное шествие прошло в тот же день и в Степанакерте.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам 44 дней полномасштабных боевых действий, зафиксированным в трехстороннем соглашении от 9 ноября 2020 года, непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

О том, что Баку позитивно оценивает факт присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, хотя и имеет ряд претензий к их работе, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью, опубликованном сегодня на сайте турецкого агентства «Анадолу».

По словам Алиева, российские миротворцы не препятствуют проникновению в регион иностранных граждан, несмотря на запрет со стороны азербайджанских властей. Политик указал, что этот вопрос неоднократно поднимался на переговорах с российской стороной, однако проблему так и не удалось разрешить. «Потому что Карабах — это наша территория. Никакие иностранные граждане или транспортные средства не могут въезжать в эти районы без нашего разрешения», — сказал Ильхам Алиев.

При этом он подчеркнул, что такие нелегальные рейды фиксируются крайне редко, а Москва в полной мере признает права Баку на эти земли. «Но, конечно, мы хотели бы полного уважения к нашему суверенитету и территориальной целостности», — добавил Алиев.

27 сентября 2020 года в зоне карабахского конфликта начались бои с применением бронетехники и артиллерии. Важное отличие нового витка длящегося больше трех десятилетий конфликта - боевые действия шли по всей линии фронта, а противоборствующие объявили военное положение и мобилизации, говорится в справке «Кавказского узла» «Карабах: эскалация конфликта или новая война?». Сводки боев и военного положения, потери в людях и технике и другие связанные события публиковались в хронике «Кавказского узла».

При этом президент Азербайджана указал, что на днях в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН обратился ко всем странам мира с призывом не использовать впредь выражение «Нагорный Карабах». «На территории Азербайджана нет подобной административной единицы! Есть регионы Карабах и Восточный Зангезур», - сказал он.

Алиев подчеркнул, что, по его мнению, нагорно-карабахский конфликт завершен, и «в подобной ситуации должны быть сформированы новые вопросы по деятельности Минской группы» ОБСЕ. «Что касается сегодняшнего дня, то можно сказать, что мы не видим активности Минской группы. В период переговорного процесса они приезжали, выступали с инициативами, определяли повестку диалога на уровне президентов, предлагали темы для обсуждений, обе стороны на основе консенсуса вели переговоры по этим вопросам. Сегодня же, несмотря на то, что с окончания войны прошел год, от них нет никаких предложений», - указал Алиев.

Минская группа ОБСЕ (OSCE Minsk Group) – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке. 25 сентября на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. На встрече обсуждался широкий круг нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном, сказано в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи. Посредники предложили меры по деэскалации ситуации, а также подчеркнули поддержку инициативам личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика и его команде, отмечено в заявлении.

Говоря о том, как обустраивается регион, перешедший под контроль Азербайджана в результате осенней войны 2020 года, он сообщил, что это делается для того, чтобы позволить бывшим вынужденным переселенцам вернуться туда в ближайшее время. «Мы мобилизовали все силы. К концу года мы завершим электромонтажные работы. Электричеством будет обеспечен весь регион. Продолжается и строительство дорог. Первый пилотный проект «умного села» будет готов в Зангиланском районе к концу года или началу следующего», - рассказал Алиев.

В январе Алиев распорядился начать строительство международного аэропорта в Физулинском районе, тогда же Азербайджан начал восстановление города Шуша, который был объявлен культурной столицей страны. В регионе началось строительство дорог, 5 сентября аэропорт, открытый в Физули, принял первые пробные рейсы из Баку. ЗАО "Азербайджанские авиалинии" объявило ранее о приеме на работу в аэропорту Физули уроженцев этого региона.

По его словам, разрабатываются планы по Карабаху и Восточному Зангезуру. "Утвержден генеральный план города Агдам. В ближайшее время будут утверждены генеральные планы городов Джебраил и Физули и районов в целом", - сообщил Ильхам Алиев.

Он также озвучил данные о том, что в Карабахе проживает 25 тысяч армян, и добавив, что Азербайджан признает их своими гражданами. По словам Алиева, в будущем Баку готов заняться обустройством карабахских сел, где проживают армяне.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".