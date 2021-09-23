Конгресс США потребовал у Баку освободить армянских пленных

Конгресс США принял поправку Карденаса-Шиффа-Шермана с требованием немедленно и безусловно освободить всех армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых Азербайджаном, и расследовать использование американских технологий в беспилотниках турецкого производства "Байрактар", которые применялись в ходе осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября Армения подала жалобу в Международный суд ООН с требованием обязать власти Азербайджана прекратить пытки и убийства армянских пленных и компенсировать нарушения прав человека.

Азербайджан признает, что удерживает 45 граждан Армении, тогда как армянская сторона собрала данные о 280 пленных, указал правозащитник Артак Зейналян. Новости о протестных акциях размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".

Конгресс США принял поправку с требованием к Азербайджану "немедленно и безусловно" освободить всех армянских военнопленных и гражданских лиц и возвратить их на родину. Поправка опубликована на сайте Конгресса 22 сентября, ее инициировали Тони Карденас, Адам Шифф и Брэд Шерман.

"27 сентября 2020 года Азербайджана при поддержке Турции и групп иностранных ополченцев предпринял вооруженное нападение на Нагорный Карабах, также известный как Арцах, что повлекло смерть тысяч и переселение десятков тысяч этнических армян. 9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление, чтобы положить конец конфликту. В заявлении указано, что все стороны согласились обменяться военнопленными, заложниками и другими задержанными, а также должны быть выданы останки погибших", - говорится в документе.

Также в поправках напоминается, что Азербайджан присоединился к Женевской конвенции (III) об обращении с военнопленными, но несмотря на все эти обязательства власти Азербайджана продолжают удерживать у себя около 200 армянских пленных, заложников и прочих задержанных граждан, при этом искажая их статус в оправдание своих действий.

Авторы поправки ссылаются на доклад Human Rights Watch в декабре 2020 года, в котором говорится о жестоком обращении с армянскими пленными, о физическом насилии по отношению к ним и убийствах.

Также в документе отмечается, что Институт Колумбийского университета по исследованию вопросов прав человека в своем отчете задокументировал факты совершения преступлений против армян, в том числе "обезглавливания, казни без судебного разбирательства, а также уничтожение человеческих останков".

В поправке также подчеркивается, что Азербайджан не предоставляет достоверную информацию об армянских пленных и гражданских лиц. "Армения выполнила свои обязательства по возвращению азербайджанских военнопленных, согласно заявлению от 9 ноября 2020 года. Азербайджан со своей стороны должен незамедлительно без предусловий вернуть всех армянских военнопленных и других удерживаемых лиц. Администрация Байдена должна взаимодействовать с властями Азербайджана, в том числе через Организацию по безопасности и МГ ОБСЕ для освобождения пленных", - говорится в поправке.

В документе также содержится призыв расследовать применение белого фосфора, кассетных бомб и запрещенных боеприпасов против гражданского населения Нагорного Карабаха и гражданской инфраструктуры, а также вербовку иностранных террористов для участия в военных операциях.

Отдельно в поправках упоминается про использование беспилотников. "Не позднее чем через 180 дней после публикации акта министр обороны предоставил при консультировании с Государственным секретарем соответствующим комитетам Конгресса доклад об использовании запчастей и технологий американского производства в турецких беспилотных летательных аппаратах "Байрактар", которые Азербайджан использовал в ходе конфликта, включая оценку любых вероятных нарушений, связанных с нарушением экспорта оружия.

Комментариев властей Азербайджана по поводу принятия поправки Карденаса-Шиффа-Шермана Палатой представителей США пока нет.

Напомним также, что 3 июля в обмен на карты минных полей в Физулинском и Зангеланском районах Азербайджан возвратил 15 армянских пленных, в июне 15 человек были возвращены в обмен на карты минных полей в Агдамском районе. В июле Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 39 армянских пленных к шести годам лишения свободы. 7 сентября в Армению из Азербайджана возвращены двое военных, которые были взяты в плен возле Черного озера в Сюникской области, а в Баку из Еревана был доставлен один пленный, задержанный в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года шли полномасштабные бои, по итогам которых Азербайджан получил контроль над двумя третями территории, подконтрольной властям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Армия обороны НКР лишилась оборонительных рубежей. Как изменились границы по результатам войны, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.