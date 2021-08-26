Минобороны Армении отвергло обвинения в нападении на пограничника-азербайджанца

26 августа 2021, 00:48

Армянские военнослужащие, которых азербайджанская сторона обвинила в нападении на пограничника, не участвовали в каких-либо подобных инцидентах, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Госпогранслужба Азербайджана заявила о нападении на пограничника на территории погранично-боевого пункта "Губадлы". По версии ведомства, днем 25 августа двое армянских военнослужащих нанесли пограничнику ножевые ранения.

В августе обстрелы на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск стали столь же регулярными, как и перед осенней войной 2020 года, но тяжелое вооружение стороны сейчас не применяют, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Министерство обороны Армении отрицает причастность армянских военнослужащих к каким-либо инцидентам с азербайджанскими пограничниками.

Сообщение Госпогранслужбы Азербайджана об инциденте на границе ведомство назвало "абсолютной дезинформацией". "С участием армянских военнослужащих подобного инцидента не было", - говорится в заявлении Минобороны Армении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

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