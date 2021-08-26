26 августа 2021, 00:48

Минобороны Армении отвергло обвинения в нападении на пограничника-азербайджанца

Армянские военнослужащие, которых азербайджанская сторона обвинила в нападении на пограничника, не участвовали в каких-либо подобных инцидентах, заявило Минобороны Армении. 

Как писал "Кавказский узел", Госпогранслужба Азербайджана заявила о нападении на пограничника на территории погранично-боевого пункта "Губадлы". По версии ведомства, днем 25 августа двое армянских военнослужащих нанесли пограничнику ножевые ранения.

В августе обстрелы на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск стали столь же регулярными, как и перед осенней войной 2020 года, но тяжелое вооружение стороны сейчас не применяют, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Министерство обороны Армении отрицает причастность армянских военнослужащих к каким-либо инцидентам с азербайджанскими пограничниками.

Сообщение Госпогранслужбы Азербайджана об инциденте на границе ведомство назвало "абсолютной дезинформацией". "С участием армянских военнослужащих подобного инцидента не было", - говорится в заявлении Минобороны Армении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил об обстреле армянских населенных пунктов", "Азербайджан заявил об обстрелах трех приграничных сел", "Работники Соткского рудника эвакуированы из-за обстрелов".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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