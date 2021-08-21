Армения и Азербайджан вернулись к предвоенной частоте обстрелов на границе

21 августа 2021, 18:29

Обстрелы на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск стали столь же регулярными, как и перед осенней войной 2020 года, но тяжелое вооружение стороны сейчас не применяют, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах на границе. Так, сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что вечером 20 августа армянские военные вели огонь с позиций в Гегаркуникской и Тавушской областях. Кроме того, азербайджанские позиции, по данным ведомства, были обстреляны и с позиций в Нагорном Карабахе. 17 августа в районе расположенного на границе Соткского рудника был ранен армянский солдат. 16 августа, по данным Минобороны Армении, под обстрел попали приграничные села Кут и Норабак в Гегаркуникской области.

Пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном разгорелся в мае. Ереван заявил тогда о закреплении войск противника на территории Гегаркуникской и Сюникской областей. Азербайджанские военные вышли на эти рубежи по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года - ранее эти две армянские области примыкали к так называемому "Поясу безопасности" непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Армяно-азербайджанская граница и на этом, и на других участках точно не определена со времени распада СССР. Подробнее о пограничном конфликте рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Армения обманывается, надеясь на ОДКБ, считают российские эксперты

Причина обострения ситуации на границе - в нежелании Армении выполнять свои обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, которое стало итогом полномасштабных боев в Нагорном Карабахе, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Армения не хочет выводить незаконные формирования из Карабаха, проводить делимитацию границы, открывать транспортный Зангезурский коридор (который связал бы основную территорию Азербайджана с его анклавом - Нахичеванской автономной республикой. - Прим. "Кавказского узла"). Азербайджан хочет четкую линию границы, за которой он будет развиваться, забыв об Армении. С другой стороны, Пашинян не может подписать эти договоренности по внутриполитическим причинам. Но прямая ревизия этого соглашения невозможна, поскольку это вызовет повсеместное осуждение. Поэтому выбран путь мелких провокаций и обстрелов. Кроме того, Армения питает необоснованные надежды, что в связи с ее председательством в ОДКБ она сможет получить помощь ОДКБ", - указал Коротченко корреспонденту "Кавказского узла".

Ереван еще в мае обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой вмешаться в ситуацию на границе с Азербайджаном, однако никаких действий со стороны ОДКБ не последовало. Генсек организации Станислав Зась обосновал это тем, что в данном случае речь идет лишь о приграничном конфликте. В августе, когда Зась посетил Ереван, власти Армении впервые открыто раскритиковали организацию за неэффективность. Председателем ОДКБ Армения станет в сентябре.

По мнению эксперта, России нужно активнее заниматься посреднической миссией для урегулирования конфликта.

"Для России крайне важно, чтобы на Южном Кавказе была стабильность. Армении нужно послать четкий сигнал, нужно оказать давление – политическое, а при необходимости и экономическое, чтобы люди поняли: реванша не будет, новой НКР не будет. Москва не должна занимать равноудаленную позицию и не должна допускать вмешательства в ситуацию кого-то из стран ЕС и, тем более, появления их воинских контингентов как миротворцев", – заключил Коротченко.

Ранее армянские политологи указывали "Кавказскому узлу", что Еревану было бы выгоднее привлечь в регион миротворцев ООН или ОБСЕ, однако этому противодействуют и Москва, и Баку. Так, августовский визит генсека ОДКБ в Армению, по мнению экспертов, как раз готовил почву для введения миротворцев этой организации в зону карабахского и армяно-азербайджанского конфликта – чтобы предупредить появление там миротворцев ООН или ОБСЕ. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения в Нагорном Карабахе российских миротворцев, которые появились в регионе осенью 2020 года по договоренности с Арменией и Азербайджаном.

Со стороны сложно сказать, какая именно сторона инициировала пограничный конфликт, поскольку обострение выгодно обеим сторонам, указал руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. "Каждый может обвинить соседа в том, что тот – агрессор", – подчеркнул Малашенко.

Он также отметил, что у Армении есть завышенные ожидания поддержки со стороны ОДКБ. "Подобные ожидания делают армян более уязвимыми. Тем более, что ОДКБ помогать не будет – в их уставе записано, что организация не вмешивается в пограничные конфликты", – пояснил Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт считает, что конфликт затянется надолго. "Хотя делимитация границ оказалась в тупике (и всегда там будет – как у Киргизии с Таджикистаном в Центральной Азии), нужно продолжать постепенно проводить ее, обсуждать, но не стрелять", – указал он. Задача России, по мнению Малашенко – сдерживать конфликт. "Нужны конференции, обсуждения, миротворцы, но не война. Представьте, что будет, если азербайджанцы начнут наступление и упрутся в российские танки – на их стороне тут же окажутся турецкие танки с экипажами. Ни Турции, ни России подобная война не нужна", – заключил Алексей Малашенко.

Обострение коснулось всей армяно-азербайджанской границы

Интенсификация перестрелок и расширение их географии свидетельствуют о стремлении Армении обострить конфликт, вновь вовлечь в него Минскую группу ОБСЕ и, таким образом, вернуться к затяжным безрезультатным переговорам, считает глава азербайджанской неправительственной организации "Военные юристы" Тельман Абилов. Целью Еревана, по его мнению, является максимально оттянуть подписание мирного договора о взаимном признании Азербайджаном и Арменией территориальной целостности друг друга и начале процесса делимитации границы.

Кроме того, армянская сторона пытается помешать азербайджанским военным обустраивать пограничную инфраструктуру на рубежах, достигнутых в результате победы осенью 2020 года, отметил Абилов. "В последние недели военные сводки напоминают ежедневные сообщения Минобороны Азербайджана до осенней войны прошлого года. Перестрелки все более интенсифицируются – они идут уже по всей границе и даже в самом Карабахе", – подчеркнул Тельман Абилов.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе длились с 27 сентября по 9 ноября 2020 года, по их итогам непризнанная Нагорно-Карабахская республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Если до 27 сентября 2020 года сообщения об обстрелах на линии соприкосновения были почти ежедневными, то после 9 ноября 2020 года вооруженные инциденты стали единичными.

Обстрелы на границе вновь стали ежедневными с конца июня, когда в Армении прошли парламентские выборы, по итогам которых премьер-министр Никол Пашинян сохранил и укрепил власть, считает Абилов. Он отметил, что Баку обманулся, ожидая после выборов в Армении активизации мирного процесса, начала переговоров по делимитации границы, открытия транспортных коммуникаций.

"Армянские вооруженные силы начали стрелять по позициям азербайджанской армии в Лачинском и Кельбаджарском районах. В этих высокогорных местах Азербайджан по итогам 44-дневной войны только смог выйти к своим рубежам и стал обустраивать их. Причем азербайджанская сторона в расположении на границе основывается на картах бывшего СССР и системах GPS, однако Армения оспаривает это. В такой ситуации логичнее начать переговоры по делимитации, в спокойной обстановке обсуждать возможные корректировки линии границы, но Ереван выбрал другой путь", – заключил азербайджанский эксперт.

С середины июля начались и обстрелы азербайджанских позиций в направлении поселка Гейдарабад Нахичеванской автономной республики, добавил Абилов. "Причины обострения на этом участке связаны с тем, что армянские позиции как раз стоят на суверенной территории Азербайджана, захваченной в начале 1990-х годов. Видимо, регулярные обстрелы являются месседжем о том, что армяне не собираются уходить с этих позиций, а также возвращать село Кярки, расположенное в нескольких километрах, которое также было оккупировано в начале 1990-х годов", – предположил Абилов.

Регулярные перестрелки военных на границе Араратской области Армении и Нахичеванской автономной республики происходят с 14 июля. Жители приграничного поселка Гейдарабад Садаракского района за многие годы вооруженного конфликта привыкли к стрельбе на границе, а кроме того, перестрелки между армянскими и азербайджанскими военными ведутся в стороне от поселка, и люди занимаются повседневными делами, не опасаясь попасть под обстрел, рассказали 2 августа "Кавказскому узлу" местные жители.

По его словам, с августа армянская сторона стала подвергать обстрелам также села Дашкесанского, Гядабейского, Товузского районов Азербайджана.

"То есть обстрелами была охвачена вся западная граница. Причем стрельба велась и по позициям, которые и ранее обстреливались – до войны осени 2020 года. Правда, в Гядабейском и Дашкесанском районах в прошлом это не происходило так часто и интенсивно, как в Товузском и Газахском районах. Кроме того, в последние 10 дней начались перестрелки и в самом Карабахе – близ города Шуша, в Ходжавендском районе. Я так понимаю, что армянская сторона искусственно создает напряженность, чтобы показать "нерешенность конфликта", реанимировать переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ, оттянуть процесс делимитации. Армения не хочет подписания мирного договора о взаимном признании территориальной целостности друг друга, который означал бы окончательное завершение войны. В таком случае она признала бы нахождение Карабаха в составе Азербайджана. Формат же Минской группы позволил бы ей бесконечно долго вести переговоры. Ереван играет также на стремлении двух сопредседателей МГ ОБСЕ – Франции и США – вернуться в регион и оттеснить Россию от единоличного модераторства", – сказал Тельман Абилов.

Баку не исключает возобновления переговоров с участием представителей ОБСЕ, если будут предложены пути достижения мира на основе взаимного признания территориальной целостности двух стран, заявили азербайджанские политологи. Активизировать переговорный процесс Армении мешает трехстороннее соглашение о перемирии, которое противоречит принципам урегулирования конфликта Минской группы ОБСЕ, считают армянские политологи.

При этом в целом нынешние перестрелки отличаются от того, что было до осени 2020 года, считает Абилов.

"Тогда в периоды эскалаций применяли не только автоматы и пулеметы, но и гранатометы, минометы и тяжелую артиллерию, гаубицы, и даже проводились ракетные обстрелы. Сейчас в основном стреляют из автоматов, пулеметов. Были единичные случаи, когда применялись снайперские винтовки и гранатометы. Кроме того, сейчас обстрелам не подвергаются населенные пункты. По крайней мере, до сих пор этого не было. Думаю, что в Армении отдают себе отчет, что если будет применяться тяжелое вооружение, то лучше оснащенная высокоточным оружием азербайджанская армия даст более сокрушительный ответ", – указал Тельман Абилов.

На его взгляд, Азербайджан не пойдет на переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, если не будет предложена конкретная дорожная карта мер по делимитации границ, открытию транспортных коммуникаций. Эксперт считает, что пока возможности для переговоров по делимитации границы еще не исчерпаны, и они могут быть продолжены вполне в трехстороннем формате, сформированном в рамках совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и России в ноябре 2020 года. "Но если Армения и далее будет уклоняться от переговоров по границе и открытию Зангезурского коридора, продолжит военные провокации, то напряженность будет только усиливаться и может привести к более масштабным столкновениям. И отпор Азербайджана будет сокрушительным", – спрогнозировал Абилов.

"Горячие точки" конфликта радикально сместились с осени 2020 года

Если территория от Гегаркуника до Сюника оказалась под прицелом подразделений Азербайджана только после сдачи территорий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, то и в районе Ерасха на границе с Нахичеванью почти не стреляли с 1994 года – этот участок границы считался одним из самых спокойных, указал корреспонденту "Кавказского узла" армянский военный эксперт Карен Ованнисян.

"В нахичеванском направлении периодически стреляли в районе Арени или Зангакатуна, но не в Ерасхе. Сейчас же стреляют в основном там, где до осенней войны [2020 года] не стреляли. Азербайджан пытается показать, что эти участки находятся под его прицелом, и он имеет преимущество", – заключил военный эксперт.

Ованнисян напомнил, что в 1990-е азербайджанская сторона обстреливала Варденис, в том числе и при помощи авиации. "До освобождения Карвачара (азербайджанское название – Кельбаджар. – Прим. "Кавказского узла") на этом направлении были проблемы. Но тогда Армению обстреливали через Соткский перевал, то есть было всего лишь одно направление. Сейчас Азербайджан вклинился в Гегаркуник, что позволяет противнику держать в напряжении направления от Гегаркуника до Сюника. В 1990-е годы боевые действия шли также в Ерасхе", – указал Карен Ованнисян.

По мнению военного эксперта, Азербайджан стремится захватить часть территории Армении. "При этом в Гегаркунике и в Сюнике – в частности, на Черном озере – Азербайджан захватил территории без единого выстрела. Сейчас же [Азербайджан] стреляет, чтобы показать, что Армения не в состоянии защитить свою территорию. Кроме того, Азербайджан пытается показать, что видит Россию в качестве равной себе стороны переговоров, и если Россия не ведет переговоры, то поступит с Арменией так, как захочет", – считает Ованнисян.

В Нагорном Карабахе, по его мнению, осуществляется намеренная эскалация конфликта с целью вовлечь в противостояние Россию. "Если Россия станет противоборствующей стороной, то Азербайджан и Турция смогут поднять вопрос введения турецких миротворческих сил в Арцах (Нагорный Карабах. – Прим. "Кавказского узла"). Сейчас де-факто Азербайджан не имеет контроля над территорией Арцаха. Он не хочет мириться с этой мыслью. Военными действиями восстановить контроль не может, потому что российские войска дислоцированы в Арцахе. Поэтому и пытается спровоцировать Россию, сделав ее миротворческий контингент стороной противостояния и создав почву для ввода в Арцах турецких войск, чтобы установить контроль", – полагает военный эксперт.

Он также считает, что азербайджанской стороне на данный момент невыгодно проводить демаркацию и делимитацию границы. "Азербайджан поставил цель заполучить Мегринский коридор. И стремится решить этот вопрос, чтобы потом приступить к демаркации и делимитации. Это даст коридору особый статус. Если сейчас провести демаркацию и делимитацию, то тогда Азербайджан и Турция не смогут поднять вопрос коридора, потому что любая дорога через Армению после демаркации и делимитации будет считаться суверенной территорией, кто бы ни обеспечивал безопасность движения по ней", – подчеркнул Ованнисян.

Военный эксперт уверен, инициатором приграничной напряженности выступает именно азербайджанская сторона. "Армения не стреляет [первой]. Это политика властей, которые избегают эскалации, считая, что спор должен быть урегулирован политическим путем. До выборов и вовсе армянская сторона не предпринимала никаких мер. После выборов ситуация несколько изменилась, но и сегодня армянские подразделения ограничиваются ответным огнем для подавления", – сказал он.

Эксперт указал на подоплеку обстрелов в направлении Ерасха

Военный эксперт Мгер Акопян также отметил, что на нынешних участках границы напряженной ситуации до осенней войны 2020 года не было. "Потому что эти территории были в тылу. После сдачи же Карвачара ситуация обострилась, и, в частности, община Верин Шоржа оказалась под прицелом. В Гегаркунике противник столкнулся с незащищенными оборонительными рубежами. То же самое с территорией Черного озера", – указал Акопян корреспонденту "Кавказского узла".

За эскалацией в ерасхском направлении Азербайджан стоит цель оказать психологическое давление, полагает военный эксперт. "Ерасх имеет для Азербайджана символичное значение. Отсюда начались первые бои за освобождение Арцаха. Кроме того, это самая близкая к Еревану точка. Активность в Ерасхе имеет не столько стратегическое, сколько психологическое значение", – заключил Акопян.

После перехода Карвачара в 1993 году под контроль НКР армянский Варденис оказался в тылу, а до этого город периодически обстреливали в основном при помощи авиации, напомнил эксперт.

По его словам, Азербайджану выгодно держать ситуацию на линии соприкосновения в напряжении. "Алиев понимает, что он начал, и он ее закончит. Держит в напряжении, чтобы воспользоваться ситуацией при необходимости. Ведь, неизвестно, какие геополитические развития будут в будущем. Когда уступаешь военную инициативу, противник действует, как ему заблагорассудится. Хочет, создает очаг напряженности, хочет, гасит его временно. Азербайджан от этого ничего не теряет. Как минимум, набирает очки в глазах своего общества и терроризирует армянское общество. Кроме того, [приграничную эскалацию] Азербайджан использует как площадку для будущих маневров, держит свои войска в боевом состоянии и давит на Армению в вопросе демаркации и делимитации границы", – пояснил Акопян.

Азербайджан рассчитывает на Зангезурский коридор и передачу восьми сел

Военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде также считает, что Армения хочет привлечь международное внимание к конфликту, вернуть Минскую группу ОБСЕ.

"Однако если Азербайджан и раньше не поддавался давлению посредников, то сейчас, после 44-дневной войны, обладая многократным военным превосходством в живой силе, вооружениях, занимая практически все стратегические высоты, не отступит от своих позиций ни на переговорах, ни на поле боя. Азербайджан будет настаивать на оформлении государственной границы по линии советского времени и возвращения захваченных Арменией в начале 1990-х годов трех анклавов в Нахичеване и Газахском районе, на которых расположены в общей сложности восемь сел", – сказал Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по его словам, Азербайджан будет требовать исполнения пункта трехстороннего заявления об открытии транспортного коридора в Нахичеванскую автономную республику. Он также считает, что возможности для запуска переговоров по делимитации границы и восстановлению транспортных коммуникаций еще не иссякли. "Открытие Зангезурского коридора – это желание не только Азербайджана, но и предложение других стран региона – России, Ирана и Турции, – которые хотят запуска выгодной транспортной коммуникации. Этот маршрут поддерживает и ЕС, поскольку он может стать одним из ответвлений коридора Восток-Запад", – подчеркнул Исазаде.

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