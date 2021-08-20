Политологи оценили шансы реанимировать переговоры Армении и Азербайджана в формате Минской группы ОБСЕ

20 августа 2021, 01:48

Баку не исключает возобновления переговоров с участием представителей ОБСЕ, если будут предложены пути достижения мира на основе взаимного признания территориальной целостности двух стран, заявили азербайджанские политологи. Активизировать переговорный процесс Армении мешает трехстороннее соглашение о перемирии, которое противоречит принципам урегулирования конфликта Минской группы ОБСЕ, считают армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", вооруженные силы Армении и Армия обороны Нагорного Карабаха по итогам боевых действий в зоне конфликта осенью 2020 года значительно утратили свою боеспособность. На данный момент Азербайджану взять под контроль весь Нагорный Карабах мешают только российские миротворцы, однако армянской стороне конфликта выгоднее, вопреки противодействию Москвы, привлечь в регион миротворцев ООН или ОБСЕ, указали политологи. Ереван готов к возобновлению переговоров с участием представителей ОБСЕ и считает их залогом восстановления безопасности в Нагорном Карабахе, заявил 18 августа Никол Пашинян. Он подтвердил желание властей Армении приступить к демаркации границы с Азербайджаном.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. По их итогам непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения в Нагорном Карабахе российских миротворцев, которые появились в регионе осенью 2020 года по договоренности с Арменией и Азербайджаном.

Задача Армении – не изъявлять готовности к возобновлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ, поскольку страна никогда от этого и не отказывалась, а генерировать процесс, поставив и Баку, и Москву, которые препятствуют возобновлению процесса, перед сложным выбором, сказала корреспонденту "Кавказского узла" редактор русской службы Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян.

По ее мнению, для этого армянской стороне нужно заявить о функциональной исчерпанности трехстороннего соглашения 10 ноября как заявления о перемирии и необходимости приступить к предметным переговорам. "Но судя по заявлениям Пашиняна, он не готов сделать это, довольствуясь формальными заявлениями. Переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ по определению невозможны без "закрытия" трехстороннего соглашения 10 ноября и трехстороннего формата Баку-Москва-Ереван, в котором Армению пытаются вынудить подписать договоры о делимитации, демаркации и мире", – отметила Айрумян.

Она считает, что подписание этих договоров и процесс подготовки к ним лишает смысла переговоры в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. "Даже в последних заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ в качестве основы для возобновления переговоров упоминаются основополагающие положения Хельсинкского заключительного акта, в том числе, право наций на самоопределение. В трехстороннем формате этот вопрос вынесен за скобки, и речь идет исключительно о признании территориальной целостности Азербайджана. Так что причины отказа Азербайджана от переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ понятны. Непонятно, почему Армения не настаивает на переговорах", – заключила Айрумян.

О своей готовности вести переговоры в формате Минской группы ОБСЕ Ильхам Алиев заявил после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном 5 августа, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Андриас Гукасян.

Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США), сообщил 5 августа ТАСС. Макрон "выразил озабоченность напряженностью в отношениях между Арменией и Азербайджаном". "Президенты обсудили ситуацию в регионе и остающиеся трудности, которые необходимо преодолеть в свете соглашения от 9 ноября, поддержанного Францией", – сообщили в администрации президента Франции.

По его словам, после совместного заявления Макрона и Алиева Никол Пашинян тоже заявил о своей готовности к переговорам в формате Минской группы ОБСЕ. Проблема заключается в том, что трехстороннее заявление по Карабаху противоречит тем принципам и общеизвестным пунктам, на основании которых Минская группа ОБСЕ считает необходимым урегулировать данный конфликт, считает политолог. "В этом плане, скорее, Армения выступает неконструктивной стороной, чем Азербайджан", – отметил Гукасян.

Он добавил, что Армения, по сути, отказала Минской группе во время войны во вводе войск: стороной, которая выступила против политики Минской группы и пунктов урегулирования конфликта в ее рамках, был не Азербайджан, а Армения. "Азербайджан нарушил принцип мирного урегулирования споров, а Армения проявила политику отрицания урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, благодаря чему Баку избежал международной ответственности", – считает Гукосян.

По словам политолога, сегодня становится ясно, что Россия вынуждена уступать, поэтому и "Никол Пашинян тоже заявляет о своей готовности вести переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ".

Гукасян не считает Пашиняна независимым политиком, который руководит Арменией, исходя из ее национальных интересов. "Никол Пашинян – представитель российских властей в Армении, который осуществляет ту политику, которую диктует Кремль", – сказал он.

Позиция Армении относительно возобновления переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ фактически является продолжением позиций сопредседателей Минской группы, считает политический обозреватель 1in.am Акоп Бадалян.

По его словам, сопредседатели призывают стороны конфликта возобновить прямые переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Азербайджан всячески избегает переговоров в данном формате, поскольку у него нет никакой карты против статуса Нагорного Карабаха, считает Бадалян. "Баку прекрасно понимает, что если переговоры в формате Минской группы ОБСЕ возобновятся, на первый план выйдут вопросы статуса Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), возвращения переселенцев из Гадрута и Шуши [...] Перед Алиевым встанут все эти проблемы, поэтому он отвергает всякую перспективу переговорного процесса", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" политобозреватель.

Ереван должен настаивать на возобновлении переговорного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и попытаться продвинуть армянскую повестку дня: вопрос статуса, возвращения переселенцев, вопрос перехода под контроль Азербайджана территорий Нагорного Карабаха, считает Бадалян.

Алиев пытается достичь ситуации, когда переговорный процесс свяжут с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы и вопросом транспортного коридора по территории Армении, считает он. Как минимум, Алиев хочет эти вопросы использовать в качестве козыря, сказал политолог.

Насколько Алиеву или Пашиняну удастся достичь своих целей, зависит от ряда обстоятельств, считает Бадалян. "Будет зависеть от того, какие задачи и цели преследуют сами сопредседатели, и какую позицию они займут [...] Многое будет также зависеть от возможностей в вопросе безопасности", – отметил он. Политолог добавил, что многое также зависит от дипломатической работы с сопредседателями.

В любом случае быстрых решений не следует ожидать, сказал Бадалян.

Политологи назвали условия Баку для возобновления переговоров с участием представителей ОБСЕ

Азербайджан не отказывался от сотрудничества с Минской группой ОБСЕ, однако для возобновления переговоров под ее эгидой она должна представить конкретные предложения с учетом новых реалий в регионе, сложившихся после осеней войны, сказал корреспонденту "Кавказского узла" член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана, политолог Расим Мусабеков.

По его мнению, прежней переговорной повестки, предлагаемой сопредседателями Минской группы ОБСЕ, больше не существует. "Азербайджан сам выполнил требования четвертой резолюций СБ ООН от 1993 года, восстановил свою территориальную целостность", – отметил Мусабеков.

В связи с армяно-азербайджанским конфликтом вокруг Нагорного Карабаха в 1993 году Совет безопасности ООН принял четыре резолюции. Совбез ООН подтвердил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, и призвал к "уважению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и границ", также заявив о "недопустимости применения силы для приобретения территорий".

Он считает, что для возобновления переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ должны быть предложения с ее стороны, и они должны касаться вопросов постконфликтного урегулирования, в частности, достижения всеобъемлющего мирного договора на основе взаимного признания территориальной целостности стран и границ между Азербайджаном и Арменией.

"Для этого Минская группа должна сначала выдвинуть предложения. Сначала эти предложения должны обсуждаться с азербайджанской стороны по линии министерства иностранных дел с чиновником. Если предложения окажутся приемлемыми, после этого могут быть организованы встречи на уровне глав МИД двух стран, а потом и руководителей стран. Начинать переговоры на высшем уровне без всякой проработки я не вижу смысла", – отметил Мусабеков.

Баку ожидает, что Минская группа ОБСЕ представит свои предложения по дальнейшему налаживанию мирной жизни в регионе, заявил в апреле президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Есть области, в которых они [Минская группа ОБСЕ] могли бы сыграть свою роль в том, что касается постконфликтной ситуации. Не как группа, которая помогает разрешить конфликт, – конфликт уже разрешен. Когда я говорю о мирном соглашении с Арменией, если Армения будет рассматривать эту опцию, тут появилось бы много сфер деятельности для международных игроков в том, что касается демаркации, делимитации, взаимодействия", – привел слова Алиева 13 апреля ТАСС.

Предложение Пашиняна преследует цели, реанимировав Минскую группу ОБСЕ, ввести переговоры в вялотекущий долгоиграющей процесс, дабы уклониться от решения вопросов делимитации и демаркации границ, взаимного признания территориальной целостности двух стран, открытия коммуникаций, попытаться с помощью Франции и США поднять вопрос о "статусе" (Нагорного Карабаха), считает политолог.

Парламентарий считает, что в нынешней ситуации никакой необходимости в переговорах под эгидой Минской группы ОБСЕ нет, поскольку для обсуждения вопросов делимитации границ, восстановления коммуникаций есть основа – совместные заявления лидеров трех стран от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры Нагорного Карабаха будет создана совместная рабочая группа, решили на переговорах в Москве 11 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении. Алиев заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом, а Пашинян призвал решить вопрос статуса Нагорного Карабаха.

Мусабеков подчеркнул, что Азербайджан, однозначно, не будет обсуждать статус своих территорий. Предметом обсуждения может в будущем стать вопрос статуса армян, проживающих в Карабахе, отметил он. Этот статус будет предполагать принятие ими гражданства Азербайджана, отдельным механизмом может регулироваться пребывание тех, кто не примет гражданство, рассказал политолог.

"Однако до тех пор, пока Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, Баку не будет обсуждать эти вопросы (статуса) с Ереваном. Если же Армения подпишет мирный договор и признает территориальную целостность Азербайджана, то переговоры с ней возможны подобно тому, как сегодня Азербайджан и Грузия обсуждают вопросы, связанные с проживанием азербайджанского и грузинского этнических меньшинств на территориях друг друга в рамках норм международного права, принципов ОБСЕ", – отметил Мусабеков.

"Пашинян понимает, что переговоров не избежать", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Зардушта Ализаде. "Но поскольку у него слабые переговорные позиции, он пытается возобновить обсуждения под эгидой Минской группы ОБСЕ, а точнее, ее сопредседателей. Надежды Пашиняна на Россию не оправдались, и теперь он пытается вовлечь в переговорный процесс США и Францию. Он рассчитывает сыграть на противоречиях между Западом и Россией. После 44-дневной войны Россия стала единоличным модератором между Азербайджаном и Арменией и ввела в регион своих военных в качестве миротворцев. Пашинян полагает, что Париж и Вашингтон попытаются теперь отыграть упущенные позиции за столом переговоров и будут поддерживать Армению. Таким образом, переговоры в рамках Минской группы будут продолжаться бесконечно, как и было до второй Карабахской войны", - сказал Ализаде корреспонденту "Кавказского узла".

Однако Баку не примет посредничества Минской группы ОБСЕ, если она не предложит конкретную дорожную карту по достижению мирного договора на основе взаимного признания территориальной целостности двух стран, считает он. С другой стороны, Россия также постарается не упустить свое единоличное посредничество, в том числе в вопросах делимитации границ и восстановления транспортных коммуникаций, отметил Ализаде.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы считает маловероятным возобновление переговорного формата в рамках Минской группы ОБСЕ. "В Азербайджане само упоминание Минской группы вызывает горькую иронию. Почти тридцать лет ее сопредседатели бесполезно совершали челночные поездки по региону, и за это время ни один сантиметр территории Азербайджана не был возвращен, ни один беженец не вернулся в родное место. То есть триумвират сопредседателей дискредитировал и себя, и Минскую группу, и само ОБСЕ", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Джуварлы отметил, что призыв Пашиняна вести переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ является тактической уловкой, чтобы перевести переговоры в долгий процесс. В реальности потребности в услугах Минской группы ОБСЕ нет, есть совместное заявление (лидеров Азербайджана, Армении и России) от 10 ноября 2020 года, которое фактически является дорожной картой мирного урегулирования конфликта, сказал он.

Сложился трехсторонний формат с участием сторон конфликта – Азербайджана и Армении и посредника России, который уже реализовал часть пунктов совместного заявления, и теперь необходимо решать другие вопросы, вытекающие из этого заявления, считает он.

Он отметил, что есть и трехсторонняя рабочая группа по вопросу восстановления транспортных коммуникаций, которая возобновила свою работу 17 августа после перерыва в два с половиной месяца. "То есть база и формат для переговоров есть, надо просто перейти к реальному диалогу", – отметил Джуварлы.

Он считает, что напряженность на границе Азербайджана и Армении в последние недели может ускорить начало переговоров по делимитации границы, и модератором этого процесса выступит Россия.

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией должен основываться на взаимном признании территориальной целостности, заявил 14 августа президент Алиев. "Мы хотим подписания мирного договора с Арменией. Чтобы Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга, и начался процесс делимитации, то есть установления границ", – привело его слова агентство Turan.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Также "Кавказским узлом" подготовлена справка о Минской группе ОБСЕ.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости об армяно-азербайджанском пограничном конфликте – на странице "Ереван и Баку делят границы".