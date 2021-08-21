21 августа 2021, 11:38

Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций со стороны Армении

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам на границе с Арменией и в Карабахе, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Азербайджанская сторона ранее заявила, что армянские военные 19 августа обстреляли позиции в Лачинском, Кельбаджарском и Товузском районах.

Регулярные перестрелки военных на границе Араратской области Армении и Нахичеванской автономной республики происходят с 14 июля. Жители приграничного поселка Гейдарабад Садаракского района за многие годы вооруженного конфликта привыкли к стрельбе на границе, а кроме того, перестрелки между армянскими и азербайджанскими военными ведутся в стороне от поселка, и люди занимаются повседневными делами, не опасаясь попасть под обстрел, рассказали 2 августа "Кавказскому узлу" местные жители.

Вечером 20 августа в течение примерно пяти часов армянские военные периодически обстреливали азербайджанские позиции, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелы велись из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов с позиций в населенных пунктах Йухары Загалы, Гюней и Йухары Шорджа Басаркечярского района (Гегаркуникская область Армении, – прим. "Кавказского узла"), Йухары Мехраб Бердского района (Тавушская область Армении) в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Истису Кельбаджарского района, Гаралар Товузского района и Галакенд Гедабекского района.

Кроме того, примерно в то же время армянские военные в зоне размещения российских миротворцев на территории Азербайджана периодически открывали огонь из автоматов и пулеметов в направлении позиций азербайджанской армии в районе села Чагадюз Ходжавендского района и города Шуши, утверждается в сообщении Минобороны Азербайджана, поступившем "Кавказскому узлу".

"Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет", сказано в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Конфликт на границе Армении и Азербайджана возник в середине мая. Подробнее о позициях сторон можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе с Нахичеванью", "Пулеметная стрельба близ Шуши обеспокоила степанакертцев", "Азербайджан сообщил об интенсивном обстреле на границе с Арменией".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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